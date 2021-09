Nada más justo que reconocer el trabajo de la Policía Nacional en el País Vasco y Navarra, puesto que su labor diaria en esos territorios está marcada por el clima de odio extremo de los grupos etarras que los tienen en su diana. El PP pretendía reconocer ese trabajo incorporando a los agentes que llevaran tres años en esas comunidades a la Orden del Mérito Policial, una medalla que no lleva aparejada un plus económico. O sea, no tiene coste para el Estado. Pues bien, el PSOE ha votado «no», un rechazo sin matices ni argumentos que demuestra el grado de indignidad que ha alcanzado un partido que es capaz de negar dicho reconocimiento a los policías simplemente porque está preso del chantaje de los herederos políticos de ETA. Para no enojar a los proetarras de Bildu, en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado, los socialistas se han negado en banda.

No cabe mayor ignominia, ni mayor indecencia. Negarles ese reconocimiento es ponerse del lado, de forma indecorosa, de los verdugos, de quienes durante décadas convirtieron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en el País Vasco y Navarra en objetivo preferente de su siniestra estrategia criminal. El PSOE, un partido que pagó en sus propias carnes la defensa de la democracia, se niega ahora a poner en valor el trabajo de quienes cada día se enfrentan al odio proetarra. Ni el arrojo y dignidad inquebrantable de tantos policías que entregaron su vida en defensa de la libertad durante los años de plomo han servido para que el socialismo honre su memoria distinguiendo hoy a quienes siguen sufriendo la hostilidad proetarra.

Por un puñado de votos, Sánchez ha vuelto vender la dignidad del Estado. Todo es tan miserable que ese «no» del PSOE provoca náuseas. Ni la sangre derramada de casi mil víctimas inocentes, entre ellas las de muchos policías y guardias civiles, sirve para que el presidente del Gobierno exhiba un mínimo de pudor y de vergüenza