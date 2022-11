Horas antes de que se iniciara en el Congreso de los Diputados la votación que daría luz verde a las dos últimas leyes de Pedro Sánchez, Otegi detalló a la perfección los hitos que dan fe de que el Gobierno de España es una anomalía en la Europa democrática: «La paradoja es que no hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar de España no lo sostenemos. Sin independentistas no hay gobierno de PSOE y Podemos».

Y así comenzó un día más para la infamia, un día más en el que Pedro Sánchez y el PSOE siguieron dando rienda suelta a esa pulsión vital que les lleva a traicionar la democracia. También fue un día más para la mentira, empezando por la primera de las leyes aprobadas, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en la que todo el contenido que tiene que ver con una ley de esas características -ingresos y gastos- es mentira. Cabe recordar que las cifras de su cuadro macro han sido invalidadas por más de veinte entidades internacionales, entre ellas la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. El único dato real de los Presupuestos que ayer salieron adelante no tiene nada que ver con la economía; el único hecho real y verificable es que la ley de Presupuestos ha servido para que la Guardia Civil de Tráfico sea expulsada de Navarra.

No se dejen engañar por las «explicaciones» tramposas de los voceros del Gobierno. La expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra no es consecuencia de una transferencia de competencias pactada entre ejecutivos; el pacto se ha hecho entre los portavoces de ETA y los portavoces de Sánchez. Para votar los presupuestos de Sánchez de 2022 Otegi pidió acercamiento y liberación de terroristas condenados por sus crímenes; y lo consiguió. Para votar los presupuestos de 2023 ha pedido que Sánchez expulse de Navarra a la Guardia Civil; y también lo ha conseguido. ¡Qué lejos quedan aquellos tiempos en que los socialistas decían que no cederían a ETA ni para que deje de matar ni para que no vuelva a hacerlo…!

Existen 221 razones para que la Guardia Civil permanezca en Navarra y en el País Vasco, una razón por cada uno de los 221 Guardias Civiles asesinados por ETA mientras, destinados en tierra hostil, defendían la democracia y protegían las libertades de todos los españoles. Y desde ayer también existen 188 motivos, uno por cada voto, para calificar para siempre como seres indignos y traidores a los diputados que perpetraron la infamia de votar a favor de que la Guardia Civil fuera expulsada de Navarra. Ninguno de esos traidores que tras votar se fueron a cenar con sus amigos o familia tan ricamente estaría hoy sentado en el Congreso de los Diputados si esos guardias civiles sobre cuya memoria se han ciscado no hubieran arriesgado su vida para derrotar a ETA y asegurar el triunfo de la democracia. Miserables.

Y una vez perpetrada esa infamia se abrió paso la siguiente. Dos por una, rebajas del viernes negro. Y Sánchez, con nocturnidad, a la manera en que se organizan los crímenes y los actos mafiosos, dio el primer paso para eliminar el delito de sedición, un movimiento más para desarmar al Estado y que no pueda defenderse de sus enemigos cuando estos repitan el anunciado golpe contra la democracia. Quienes quieren romper la unidad de la Nación, se cobraron así el segundo pagaré a cambio de mantener a Sánchez en el poder. Y lo hicieron con los votos de los mismos traidores que expulsaron de Navarra a la Guardia Civil. Para guardar en el recuerdo la infame imagen de los diputados del PSOE en pie alardeando de su unidad para romper la unidad de la Nación. Miserables.

Sánchez sigue jugando con sus socios a poli bueno y poli malo sin que seamos plenamente conscientes de que lo que aparentemente «promueven» o le «arrancan» los de Podemos, los golpistas o los filo etarras terroristas es precisamente lo que le permite seguir demoliendo la democracia sin que el precio lo pague el PSOE. ¿Tan difícil nos resulta a comprender qué los socios de Sánchez le están haciendo la tarea sucia para que él no se manche las manos gracias, desde luego, a que la derecha tanto mediática como política se deja enredar y apunta a donde no debe? Ya es hora de que nos enteremos de que todas las decisiones que aprueba el Gobierno, desde estos presupuestos caducados antes de aprobarse hasta las leyes que ponen en la calle o rebajan las condenas de delincuentes sexuales y violadores o las que liberan golpistas catalanes y/o acercan a terroristas al País Vasco, todas y cada una de ellas, son responsabilidad de Pedro Sánchez y forman parte de su estrategia. No hay decisión que debilite las instituciones democráticas que no haya sido decidida y/o auspiciada por Pedro Sánchez. Por eso insisto en que es de idiotas apuntar a sus ayudantes, a los miembros de la banda que actúan como sus cómplices; es de muy idiotas.

Ayer Sánchez marcó en el calendario un día más para recordar la infamia y la indignidad del PSOE. Ojalá la mayoría de los españoles no encontremos días en el calendario para perdonarles tanta traición.

Por lo que a mi respecta, ni olvido ni perdón. ¡Viva la Guardia Civil!