Sánchez le pide a la OTAN que haga lo que ahora no quiere que haga nuestra Armada

Al Gobierno de Pedro Sánchez le parece una «barbaridad» que el PP propusiera que la Armada se desplegara en aguas del Estrecho como medida disuasoria para contener la inmigración ilegal y evitar la proliferación de las mafias que trafican con seres humanos, pero el mismísimo Pedro Sánchez ha pedido en la cumbre de la OTAN en Washington que la Alianza se ocupe de la zona del Sahel, porque de allí parten todas las redes de tráfico de personas. O sea, que mientras aquí el PSOE -Patxi López- acusó a los populares de pretender hundir los cayucos y pateras que llegan a nuestras costas, desde Washington el presidente del Gobierno abogaba por una intervención de la Alianza Atlántica en el «flanco sur», debido al aumento de la influencia de Rusia en los países del Sahel, así como la presencia de organizaciones terroristas y «redes de tráfico de personas» que desestabilizan la región y fomentan la migración irregular.

La hipocresía de la izquierda es infinita y en el asunto de la inmigración su cinismo no conoce límites. Si, según el Gobierno, el Ejército no está para hacer frente a la inmigración ilegal porque es un asunto que no se resuelve con intervenciones militares, ya nos explicará Pedro Sánchez qué pinta una organización netamente militar como la OTAN combatiendo la inmigración irregular. A Patxi López habría que preguntarle ahora si piensa que la Alianza Atlántica va a «hundir» las embarcaciones que trasladan inmigrantes. La doble moral del PSOE ha vuelto a quedar de manifiesto, porque la propuesta del PP, y en su día de Vox, de que la Armada intervenga es algo absolutamente lógico si tenemos en cuenta que el Ejército está para vigilar las fronteras. No se trata de hundir, sino de disuadir. Lo mismo -se supone- que ha pedido Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN.

La petición de Sánchez llega en una cumbre a la que España se presenta como la nación que menos porcentaje de su Producto Interior Bruto destina al gasto militar, con 1,28%. A España le ha adelantado hasta Luxemburgo, país que no tiene ejército propiamente. Será por eso que Sánchez le pide ahora a la OTAN que haga lo que no quiere que haga nuestra Armada.