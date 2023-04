A Sánchez le estalla el Sáhara en plena precampaña electoral

El giro inexplicable y sin explicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con el Sáhara ha emergido cuando las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina. El cambio de postura del jefe del Ejecutivo, alineándose con las tesis de Marruecos, ha provocado que un grupo de personas le reprochara su decisión de ponerse del lado de Rabat durante un mitin en Segovia. El presidente se limitó a salir del paso con un «eso no es así» después de que uno de los asistentes le preguntara cuánto le pagaba Marruecos. El incidente se produce el mismo día que la Unión Progresista de Fiscales emitiera un duro comunicado en el que acusa al presidente de «agravar las posiciones mantenidas por los Gobiernos anteriores» y de «contravenir el derecho internacional vigente». Los fiscales reprochan a Sánchez «el incumplimiento flagrante del Plan de Paz de 1991». «La Constitución -señalan- establece el obligado cumplimiento de los tratados internacionales».

Lo cierto es que el cambio de posición respecto al Sáhara sigue envuelto en un halo de misterio, razón por la que no pocos españoles se hacen la misma pregunta que quien increpó al presidente durante un mitin. Y es que las formas -la decisión fue anunciada por el propio Marruecos cuando en España no estaban informados ni los propios miembros del Gobierno- se prestan a las sospechas. Más aún si tenemos en cuenta que el sorprendente giro de Sánchez se produjo poco antes de que el Gobierno confirmara que el teléfono móvil del presidente había sido espiado y algunas voces apuntaron directamente a Marruecos. ¿Qué había en el móvil del presidente para que Sánchez, de un día para otro, contraviniendo el derecho internacional, se pusiera del lado de Rabat? Ha pasado más de un año de aquel volantazo histórico y los interrogantes siguen sin aclararse. Cuando a Sánchez le preguntan en un mitin que «¿cuánto te paga Marruecos», él responde «eso no es así». Pues si no es así, ¿cómo es, presidente?