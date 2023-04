El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido increpado y abucheado en un mitin del PSOE en Segovia por un grupo de personas, simpatizantes del partido, que le han recriminado sus decisiones sobre el Sáhara y el plan de autonomía propuesto por Marruecos para el territorio. Sánchez ha respondido pidiendo «tranquilidad», mientras una joven le preguntaba: «¿Cuánto te paga Marruecos?».

«¡Deberías replantearte tu política sobre el Sáhara!», ha escuchado Sánchez entre el reducido y selecto auditorio que el PSOE había convocado para el mitin de esta tarde. La frase la ha pronunciado, a gritos, una simpatizante del partido a la que se han unido al instante otras voces, todas en tono recriminante y haciendo menciones a Marruecos y a un posible referéndum de independencia en ese territorio.

En ese momento, la joven que inició la protesta le pregunta: «¿Cuánto te paga Marruecos?». «No es así, no, no es así», le ha respondido Sánchez con gestos un tanto destemplados. «¿Podemos continuar? Ya habéis hablado, ¿ahora podemos hablar nosotros?», les exigió Sánchez mientras entre el auditorio arrancaban gritos de «¡Presidente! ¡Presidente!».

Tras pedir calma y tranquilidad, emplazando a quienes le recriminaban a retomar ese asunto con posterioridad, Sánchez ha respondido asegurando que «esta es la gran diferencia, nosotros no insultamos a nadie, defendemos nuestras posiciones con respeto y educación».

Caber recordar que en la primavera de 2022, el presidente del Gobierno anunció un giro histórico en la postura española sobre el Sáhara, pasando de apoyar un referéndum entre la población local a respaldar el plan de Marruecos para obtener la autonomía del territorio. Algo que se produjo tiempo después de que a Sánchez se le extrajeran 3 gigas de información de su dispositivo móvil a través de un ataque con la herramienta espía Pegasus.

Ceuta y Melilla

No ha sido el único encontronazo del día para el Gobierno con el tema marroquí. la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este lunes, «con total contundencia», que «Ceuta y Melilla son españolas», en contestación al presidente de la Cámara de Consejeros del Parlamento de Marruecos, Enaam Mayara, que las ha considerado ciudades «colonizadas» y ha llamado a recuperarlas a través de la negociación.

«Ceuta y Melilla son tan españolas como Zamora o Palencia y no hay nada más que discutir sobre ese tema», ha zanjado Robles al ser preguntada por dichas manifestaciones de Enaam Mayara, que es miembro del Comité Ejecutivo del partido nacionalista marroquí Istiqlal, que forma parte del tripartito que encabeza el Gobierno de Marruecos.

Margarita Robles ha añadido: «Yo he estado recientemente en Ceuta y Melilla y me siento muy ceutí y muy melillense, porque me siento muy española». «La posición del Gobierno de España es clara y contundente y no hay ninguna posibilidad de debate en esta materia», ha concluido la ministra.

Por otra parte, Mayara también animó a los marroquíes residentes en España a entrar en los partidos políticos españoles y a participar en las elecciones «para ayudar a acercar las opiniones de los dos países y formar un lobby que ayude a defender todas las cuestiones vinculadas a la patria, Marruecos», en aparente alusión también a la cuestión del Sáhara.

Las declaraciones de Mayara coinciden con el cambio de postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto al Sáhara, en un polémico giro que concuerda en el tiempo con el escándalo de espionaje del programa Pegasus al móvil del presidente del Gobierno.