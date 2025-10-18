Sánchez, el arte de comprar (y corromper)

No conozco ni un solo sanchista convicto y confeso, hay unos cuantos, que lo haga por el amor al arte. De Óscar López a José Pablo López (RTVE), del ex cajero del PSOE a Óscar Puente, del antiguo Ábalos a Cerdán, antes pasando por Koldo García. Los y las más recientes, la chica esa de la tele que cobra casi 6.000 euros por blasfemar a diario contra el sentido común y contra la más elemental de las preparaciones y lecturas enjundiosas, todo ello sustanciado en la defensa del imperator Sánchez. Primero defiendes, luego cobras.

Tal es así que el jurdó de la caja pública, que debería ser sagrado, se utiliza también para pagar a la productora La Cometa utilizada para insultar a diario al primer partido de España, a su jefe, militantes y votantes, precisamente cuando sus dos jefes, Gerardo Iracheta y Rosa Díaz, alardean de «peperos». Esta última con ancestros PP en el ADN, su madre, secretaria de Mariano Rajoy y su marido, Jaime García Legaz (¿recuerdan el caso del ‘pequeño Nicolás’?) secretario de Estado con Aznar y Rajoy, y secretario general de FAES. Paralelamente, los avispados Iracheta/Díaz acarician los lomos de los «lendakaris» del PP que son, al fin y a la postre, los que tienen la pasta… ¡porca existencia!

Todo lo que se mueve alrededor de los apoyos a Pedro Sánchez está bien regado cada mañana con dinero que ha succionado a los contribuyentes y, si ese dinero no llega, va directamente al déficit y la deuda pública. Por regar, riega generosamente, incluso a los que andan involucrados en los «homenajes» en recuerdo de Franco, los que le defienden en las redes sociales y todo aquel que levanta bandera contra el jefe del Partido Popular. Desde Leyre Díez al abogado que la sustenta.

En este contexto nadie se puede escandalizar si el gran corruptor se atrinchera en RTVE donde el otrora desvalido Cintora, hoy acaudalado como jamás pudo soñar, dedica sus afanes a tratar de que no exista alternativa posible al caimán monclovita. Son tan zafios en el mercadeo utilizando dinero que no les corresponde que hasta en Caracas (Venezuela) se sorprenden de la avidez de sus conmilitones españoles. Si hasta Zapatero, que todo el mundo creía que oficiaba de correveidile en apoyo de los liberticidas por el amor al arte, se está demostrando, dicen sus allegados, como un experto en el arte de la facturación.

Sánchez se conduce como el «padrino» que hace gala de una generosidad sin límites. Dejando agujeros «progresistas» (sic) por doquier y al grito de ¡quien venga atrás que arree!

Esto es lo que hay. Y en el PP siguen sin enterarse…