Sevilla-Mallorca: a por el verdugo del Barça

La trayectoria del Sevilla en este comienzo de liga presenta serias contradicciones. Su contundente victoria sobre el Barça, el único partido de los cuatro que ha ganado en el Sánchez Pizjoán, simboliza la incoherencia de sus resultados, que le confieren el tercer puesto como visitante con nueve de los doce puntos que ha disputado lejos de Nervión. De ahí que trazar un perfil del equipo que entrena Matías Almeyda, debutante en los banquillos españoles, no es nada fácil.

Con cambios en la portería, donde el griego Vlacghod ha desplazdo a Nyland, los cuatro de atrás apuntan a los nombres de Carmona, Azpilicueta, lateral reconvertido a central, Marcao y el chileno Suazo. Nianzou, igual que Alfon, no será de la partida por lesión, pero no deja de extrañar la pérdida de confianza en un defensa que la pasada temporada le sacó algunas castañas del fuego: Kike Salas. Mendy, Agoumé y Vargas forman la línea media, sin descartar a Sow, dudoso, ni a Gudelj, un centrocampista de corte defensivo con muy buen disparo desde fuera del área, igual que el «abuelo» Alexis que aporta experiencia no exenta de calidad en las cercanías del área, donde el joven Isaac supone una amenaza permanente. Akor, héroe ante el Barça, anda tocado y recién llegado de su convocatoria con Nigeria.

Con jugadores pendientes de la quinta amarilla, caso de Peque por ejemplo, cabe añadir que los hispalenses son quienes más tarjetas han acumulado en las ocho primeras jornadas de competición. Un detalle digno de ser considerado.

Arrasate, en su rueda de prensa previa, transmite sus deseos, pero no la seguridad de alcanzarlos. Reconoce los graves defectos de sus pupilos, pero no logra explicar cómo combatirlos. Falta de concentración, baja intensidad, entrada tardía en los partidos, falta de gol y ni siquiera producción de juego para crear ocasiones. Lentitud para crear, pero también para recuperar. Antonio Sánchez, sancionado por su mala cabeza, deja su sitio al recuperado Mascarell, porque ni Asano ni Kumbulla han sido dados de alta en el dispensario. Leo Román, Maffeo, Valjent, Raillo, Samu, Sergi Darder y Muriqi son seguros. Puede que Jan Virgili de inicio o no. Pablo Torre, Morlanes y Marc Domenech conservan papeletas para completar el once.

El catalán Victor García Verdura ha sido designado para arbitrar, con la ayuda en el VAR de un colegiado de segunda división, Gálvez Rascón, cuya incorporación irregular a la cabina con la temporada iniciada, ha creado polémica entre su anterior jefe, Clos Gómez y el actual Prieto Iglesias. Historias internas de un colectivo que solo se mantiene unido de cara a la galería. Cumple su tercera temporada en Primera y en la precedente le fue bien al Mallorca en el campo del Betis (1-2) pero no tuvo una buena actuación en el Metropolitano (2-0), resultado aparte. Seguro que Jan Salas todavía se acuerda de él. Acaba de cumplir 31 otoños y curiosamente debutó en la categoría con un Las Palmas-Mallorca (1-1). No muy tarjetero, lleva ahora 4 actuaciones con 3 empates y una victoria local.