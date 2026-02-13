¡Rotundamente, NO! Milei no obligará a trabajar 12 horas

«El Senado argentino aprueba la reforma laboral de Milei que contempla la jornada de 12 horas». «Jornadas de 12 horas: la reforma laboral de Milei que golpea a los argentinos». «La radical reforma laboral de Milei un paso más cerca de hacerse realidad: Entre las medidas, jornadas de 12 horas». «El Senado argentino da el visto bueno a la reforma laboral de Milei, una norma que permite ampliar la jornada hasta las doce horas». No sigo, estos son los titulares con los que, mayoritariamente, la prensa española de izquierdas, de derechas y mediopensionista nos contó ayer la barbaridad que Javier Milei había aprobado en Argentina. Para ilustrar la noticia, las televisiones ponían vídeos de fuertes protestas en Buenos Aires y los digitales nos mostraban fotografías de ciudadanos encapuchados enfrentándose violentamente a la policía, que respondía con cañones de agua.

¡Qué barbaridad!, pensé. A este liberal argentino, que en teoría debería estar en contra de las legislaciones estrictas e inflexibles, ¿cómo se le ocurre ponerse a obligar a los pobres argentinos a laburar, como dicen ellos, 12 horas seguidas? ¡Un liberal imponiendo la esclavitud a sus votantes!… Como que no cuadra mucho. Pero si lo cuentan así en todas las cadenas de televisión y en todos los periódicos, debe ser verdad. Lo mismo es que se ha vuelto loco, que, con esos pelos, ya lo parece, la verdad.

Pero, como me conozco el percal, se me ocurrió que no costaba nada confirmar por mis propios medios esa información. Lo primero que hice fue recurrir a la inteligencia artificial, que hoy en día es lo más rápido, para qué nos vamos a engañar. Y tanto ChatGPT como Grok me confirmaron el titular que estaba repitiendo machaconamente toda la prensa: la nueva reforma «permite extender la jornada diaria hasta 12 horas (en lugar de las 8 horas habituales)». Quod erat demonstrandum, que diría un romano de los de antes.

Solo que, también os lo digo, ya le voy cogiendo el tranquillo a estas nuevas IA, así que ya sé que, ante cualquier afirmación rotunda como esta, siempre hay que pedirle una fuente primaria para comprobar las cosas por ti mismo. Y cuando lo hice, ambas empezaron a proporcionarme enlaces a medios de comunicación en los que Javier Milei aparecía retratado con cuernos y pezuñas. Así que solicité enlaces al texto aprobado por el Senado argentino, el cual está disponible para todos desde la página web oficial del Gobierno de Argentina. Hice búsquedas rápidas, por ejemplo «jornada laboral», «12 horas», «descanso»… etc. y, como todos os podéis imaginar, me encontré con que no aparecía nada parecido a ninguna nueva jornada laboral de 12 horas.

Pero no me conformé con eso. En primer lugar, le pregunté a las IA en qué artículos de qué disposiciones legislativas se establece la duración legal de la jornada actual y comprobé que la reforma no modifica nada de eso; luego va a seguir vigente igual que hasta ahora. Entonces, confronté estos datos en las IA, preguntándoles en qué artículos concretos del texto aprobado por el Senado argentino se habían basado para su primera respuesta. Y ahí ya se les fundieron los plomos.

La IA había sido engañada por la prensa del mismo modo que la prensa había sido estafada por los peronistas argentinos, que sacan a la calle, a enfrentarse contra la policía, a unos rojos que simplemente quieren hacer arder las calles porque, para ellos, Javier Milei tiene cuernos y patas de chivo, como todos los liberales.

De lo cual debemos sacar todos una lección principal y otra… digamos para nota. Lo más importante es que sepamos que no podemos dar por cierto ningún titular de casi ningún medio de comunicación. Si algo te suena raro, ponlo en duda y confírmalo. Y lo segundo es que tampoco puedes creerte la primera respuesta que te dé ninguna inteligencia artificial, sino que siempre debes solicitar fuentes primarias para comprobar por ti mismo lo que te está diciendo.

No es verdad. El proyecto de Ley de Modernización Laboral aprobado por el Senado argentino no introduce ninguna modificación en la jornada laboral que, como hasta ahora, seguirá siendo como máximo de 48 horas semanales, distribuidas normalmente en jornadas de 8 horas, que, no obstante, pueden distribuirse de forma desigual entre los días de la semana, sin superar las 9 horas diarias habituales.

A pesar de lo cual, igual que ocurre ahora, determinados colectivos como los sanitarios, los de seguridad, etc. seguirán pudiendo pactar turnos distintos, sin que en ningún caso se superen las 48 horas semanales, a partir de las cuales se podrán seguir haciendo horas extraordinarias como hasta ahora, que —y esta es la única novedad— podrá acordarse entre las partes, de forma opcional y voluntaria, que en vez de ser retribuidas, puedan compensarse acortando la jornada de otros días, manteniendo, también como hasta ahora, los descansos mínimos entre jornada y jornada de 12 horas. Será inevitable que los rojos sigan retratándolo como a un demonio, pero la prensa ya no te va a engañar diciendo que Javier Milei va a esclavizar a los argentinos obligándolos a trabajar 12 horas. Ya sabes que eso es mentira.