Renace la antorcha de la libertad y de la democracia en España

El 21 de enero, una manifestación ejemplar, multitudinaria, colapsó la Cibeles, con un grito ensordecedor y unánime de los españoles, de cualquier pensamiento, clamando por la defensa de la democracia.

Nos llaman nostálgicos y nos comparan a los manifestantes independentistas y sediciosos que de acuerdo con las instituciones filogolpistas, que gobiernan Cataluña son los que apoyan que pueda gobernar quien así nos llama. Todo un autocalificativo de quien así habla, solo que no solo nostálgico -si así se puede decir- de lo que prometió no hacer jamás a sus votantes, o nostálgico por perder el norte en la defensa de la Constitución y del estado de derecho, sino nostálgico de no saber el mismo, si tiene mínima palabra o no, o mínimo comportamiento adecuado.