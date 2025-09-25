¿Querías las sentencias? Pues ahí las tienes, ministra

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en lugar en lugar de rendirse a la evidencia ha decidido conducirse por sentido contrario al de víctimas, jueces y organizaciones que han confirmado lo desvelado por OKDIARIO: que numerosas Audiencias Provinciales tuvieron que absolver a maltratadores al no poder sus víctimas probar que habían quebrantado las órdenes de alojamiento por los numerosos problemas derivados de la migración de datos y las pulseras antimaltrato. Redondo, reprobada por el Congreso, anda desde hace días fuera de sí y al borde de un ataque de nervios acusando a este medio de propagar bulos, presumiendo -en el colmo del sarcasmo- que no haya habido ninguna mujer asesinada.

Anda subida de revoluciones y retando a mostrar las sentencias de los distintos tribunales que se han visto obligados, por los fallos técnicos de las pulseras, a desestimar las demandas de las víctimas. Como Ana Redondo no ha hecho su trabajo y recopilado los pronunciamientos de los distintos tribunales -o sí lo ha hecho, pero ha decidido ocultarlos-, OKDIARIO pone a disposición de la ministra, a partir de hoy, un nutrido abanico de resoluciones que abonan las informaciones de este medio de comunicación y desnudan las mentiras de la titular de Igualdad. Con una sería suficiente para que presentara su inmediata dimisión por incapaz y falsa, pero como somos así vamos a publicar en detalle más de una decena, por lo que recomendamos a Ana Redondo que vaya haciendo acopio suficiente de tila.

Un auto de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, fechado el 7 de mayo de 2025, ha confirmado el sobreseimiento provisional de unas diligencias por quebrantamiento de medida cautelar debido exclusivamente a fallos técnicos del sistema Cometa. El caso, originado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcalá de Henares, demuestra cómo los problemas técnicos han impedido perseguir supuestos delitos.

Y para que la ministra Ana Redondo se entere le adelantamos el siguiente párrafo: «De las diligencias de investigación practicadas no se extrae la posible comisión del delito objeto de la denuncia» debido a «ciertas incidencias técnicas en el protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos». El tribunal especifica que se trataba de «escasa batería o problemas de cobertura» que generaron falsas alarmas. Mañana, más, ministra.