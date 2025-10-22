¿Por qué le tiene el Gobierno tanta tirria a los autónomos?

Entre todos (las dos facciones del Gobierno) lo mataron y él solito se murió. El autónomo, convertido en una especie en vías de extinción, sigue sufriendo el abandono de un Ejecutivo que un día sí y otro también demuestra que este colectivo de trabajadores le importa una higa. Primero fue la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz (PSOE), quien pretendió meterles un nuevo estacazo por la vía de elevar de forma brutal las cotizaciones sociales. Es cierto que después reculó, pero ahora es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien se niega a aceptar la petición de aprobar un subsidio para los autónomos parados mayores de 52 años, como ya lo tienen los trabajadores por cuenta ajena.

O sea, que entre que la ministra de Trabajo y la de la Seguridad Social no hay coordinación ninguna y que entre la una y la otra tienen la casa sin barrer, quienes pierden son los de siempre. Saiz, tras su metedura de pata, necesita ahora alguna medida de protección social para conseguir el apoyo de los autónomos y, acto seguido, el de Junts y el PP, pero ahora ha chocado con el Ministerio de Trabajo. Y es que Yolanda Díaz se ha mostrado tajantemente en contra del subsidio para autónomos parados de más de 52 años, contraviniendo la Recomendación 5 del Pacto de Toledo. Por cierto, la mayoría a quien se niega este derecho son mujeres autónomas.

En suma, que las negociaciones con los autónomos se están convirtiendo en el escenario de una batalla entre ministerios que, como casi siempre, ganará Yolanda Díaz, que fue de las primeras en criticar el incremento de las cotizaciones sociales que tenía en mente Elma Saiz. Y, entre tanto, tres millones de autónomos en mitad de la refriega. Nunca un colectivo de trabajadores había sido objeto de mayor inquina por parte de un gobierno como el de autónomos. Será porque el Ejecutivo piensa que «no son de los nuestros».