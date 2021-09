La última idea de la factoría de mamarrachadas de La Moncloa es de aurora boreal, nunca mejor dicho. El PSOE considera inadmisible «el exceso de iluminación nocturna, no justificada y dirigida de forma no adecuada». Para los socialistas, es un tipo de contaminación medioambiental que tiene consecuencias funestas «por la pérdida del paisaje nocturno y el cielo estrellado», además de por su impacto negativo «a nivel energético, medioambiental y sobre la salud de las personas». El argumento es surrealista, porque dibuja un escenario que no se compadece en absoluto con la realidad, más parecido al de Las Vegas. Dicen los socialistas que «el exceso de luz artificial nocturna procedente del alumbrado exterior contamina, invade nuestras viviendas, trastoca nuestro ritmo circadiano, pudiendo provocar distintos tipos de enfermedades, puede generar una falsa sensación de seguridad, impacta en los hábitats nocturnos y en la biodiversidad y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, además de suponer un gasto energético y económico». Toma ya.

En plena subida de la luz, Sánchez se pone al frente de la manifestación y pretende dejarnos a oscuras, en casa (por razones obvias) y fuera de ella, porque quiere «rediseñar nuestras ciudades y pueblos, apostando por reducir la contaminación lumínica». El PSOE se justifica con el argumento de que «España lidera el ranking de gasto en iluminación por habitante, 115 kilovatios por los 70 de Europa», pero se olvida de que dirigentes de su partido, como el alcalde Vigo, Abel Caballero, se jacta de que su ciudad sea un espectáculo de luces por Navidad que no tiene precedentes en el mundo. Han empezado a ponerla ya.

Lo que tiene narices y es un ejemplo de hipocresía es que el Gobierno bajo cuyo mandato el precio de la luz ha superado todos los récord históricos venga ahora con chorradas como que las luces nocturnas «no nos dejan ver las estrellas». ¿Y qué estrellas vamos a ver si tenemos que hacer la colada y planchar de noche, Pedro Sánchez? ¿Se puede ser más bobo? Obviamente, no.