El PSC, un partido ‘trumpista’

Vamos a situarnos por un momento en el marco mental de la presunta izquierda española y vamos a considerar que un partido trumpista es algo malo, una formación terrible y antidemocrática. ¿Estamos situados? Bien, ahora vayamos a un artículo que se publicó hace unos días en Endavant, la revista oficial del PSC, una de las formaciones que integran la autodenominada coalición progresista que apoya al también autodenominado Gobierno progresista de Pedro Sánchez. Esta columna fue firmada por todos los ex secretarios generales (primer secretario en la jerga de los socialistas catalanes) vivos del PSC: Raimon Obiols, Narcís Serra (sí, el que dimitió de vicepresidente del Gobierno por espiar a rivales políticos; lo han sacado del sarcófago), José Montilla, Pere Navarro y Miquel Iceta.

Atención a este párrafo de dicho artículo, titulado La hora de las soluciones, que es de lo más interesante: «La democracia española no puede ceder a la polarización extrema que está buscando un Partido Popular, presionado y apuntalado por Vox, y tentado por el trumpismo». Hablemos de trumpismo en la política española, e insisto que lo vamos a hacer dentro del marco mental de la presunta izquierda. Siguiendo la lógica progresista, si hay una formación trumpista en el Congreso de los Diputados se llama Junts, y bien que lo han remarcado en los últimos años los opinadores socialistas. Y, recordemos, es con Junts con quien ha pactado el PSOE y, por lo tanto, el PSC. Y si pactas con un partido trumpista es que tú también lo eres, así que los socialistas catalanes de Obiols, Serra, Montilla, Navarro, Iceta y, por supuesto, de Salvador Illa, son trumpismo puro. Quien con trumpistas se acuesta, trumpista se levanta.

Porque en Junts no está sólo Carles Puigdemont, aunque hay que reconocer que, si consideramos que trumpismo es populismo caudillista, el prófugo de Waterloo sería un aventajado discípulo del ex presidente de Estados Unidos. Pero dentro del trumpismo de Junts hay personajes que son más ultratrumpistas que Puigdemont. Les sugiero, si quieren pasar un buen rato, que en Google pongan Laura Borrás trumpismo, y disfruten. Les recuerdo que Laura Borrás sigue siendo, a día de hoy, presidenta de Junts. Lo que ha hecho y dicho la ex presidenta del Parlament condenada por corrupción sería lo más parecido a lo que representa la figura de Donald Trump, si seguimos los cánones del progresismo ibérico. Las líneas de defensa de Borrás y Trump frente a sus problemas judiciales han sido idénticas, y ambos han denunciado «persecución política», en un caso por ser independentista y en el otro por plantar cara a los demócratas.

El número 3 de Junts en las últimas elecciones autonómicas catalanas, Joan Canadell, sería otro trumpista de manual. Es un firme defensor de que Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes y Leonardo Da Vinci eran, en realidad, catalanes. Esto lo que podemos definir, dentro de la lógica progresista, como trumpismo histórico. Por supuesto, Canadell es un firme defensor del «España nos roba», que llegó a cuantificar en 60 millones de euros diarios los expoliados por parte de «España» a «Cataluña». Y no olvidemos que en noviembre de 2016 este dirigente separatista dijo en redes sociales que «entre los Estados Unidos y Cataluña que ha visualizado Trump hay muchos más puntos de acuerdo que con España. El potencial no es de izquierdas o de derechas, sólo de las personas». Ese mismo mes argumentó que «pediría por prudencia que el mundo independentista no se sitúe en contra de Trump».

Y en febrero de 2018, cuando Trump ya llevaba más de un año en el poder, defendió en redes sociales que «Estados Unidos vive una transformación ahora, la estrategia de Trump es potenciar la economía real, las empresas industriales, frenar importaciones asiáticas a base del American First. En este sentido va hacia la estrategia de Alemania y Cataluña. La antítesis era la Hillary [Clinton] más burócrata como los oligarcas españoles». Canadell no sólo sigue siendo hoy en día uno de los diputados más notorios de Junts en el Parlament, también es miembro de la Ejecutiva de esta formación. Cuando el PSC acusa al PP de trumpismo lo hace para desviar la atención, porque Salvador Illa, gracias a su pacto con Carles Puigdemont, dirige el partido más trumpista de Cataluña. Que no nos tomen el pelo.