Prostíbulos, golfos y mentecatos

No cabe un sinvergüenza más. Me explico. En unas circunstancias tan especiales por las que transita la vieja y cuarteada nación española, nada tiene de extraño que la piel de toro se haya convertido en el paraíso de malandrines de todo pelaje.

Un partido político (junto con la izquierda española en general) que presume de feminismo que ha sido pillado con sus miembros significados chapoteando en prostíbulos, saunas gays en las que se explotaba incluso a menores, que viene dando lecciones de todo mientras pernoctaba desnudo en sus propias contradicciones. Dicen que el descubrimiento de los golfos y mentirosos marca PSOE utilizando a mujeres prostituidas (el hambre y la penuria es al fin y a la postre más fuerte que cualquier dignidad) hace que el colectivo femenino haya decidido en gran parte abandonar a una izquierda mentecata y fatua. ¡Habrá que verlo!

Llegados a este punto, lo mollar para el columnista es descubrir que todas esas proclamas son tan falsas como un euro de madera. Es verdad que esas mentiras no se han quedado únicamente en lo referido a la entrepierna. Se extienden, por ejemplo, a lo referido a la defensa de los pobres a los que utilizan para su beneficio o, si se quiere, a la defensa de la libertad y la democracia. Falsos, golfos y mentecatos. No tienen media bofetada. Son expertos, en efectos, en el arte de la simulación, sobre todo cuando está en cuestión su propia supervivencia económica. No hay más que comprobar cómo la Opinión Sincronizada Sanchista acude en socorro de los corruptos cuando estos ponen en almoneda sus carguetes. Siempre han sido así y ahora mismo lo son por sanchistas.

Como dice el director de uno de los medios que se viene distinguiendo por descubrir escándalos en los aledaños de Sánchez, «todavía no conocemos casi nada… «. El día que salte la tapa (Pedrone) volverá la sangre al hielo.

Eran mentira; eran tigres de papel… No luchan, ni lucharon por las libertades, derechos y democracia. Lucharon y luchan por ellos mismos. Siempre la misma cantinela y siempre las mismas mentiras.