Casi con toda seguridad los idus andaluces tendrán lugar el próximo mes de junio, a la espera de que el presidente Juanma Moreno Bonilla lime algunas asperezas. Se trata de la primera oportunidad que tiene un territorio decisivo electoralmente como Andalucía para comprobar si la fórmula Feijóo/Moreno funciona y, lo más importante, si esos comicios pueden ser la avanzadilla, como preludio, de un triunfo del centroderecha en España.

Tengo pocas dudas respecto al triunfo del actual presidente; no es esa la cuestión. El asunto es si la distancia del Partido Popular será lo suficientemente grande como para que no tenga que pactar con nadie o casi nadie. El antiguo predio socialista andaluz, durante casi 40 años, dejó paso a un experimento de centroderecha que está funcionando o eso parece. Por eso son tan importantes esos comicios a dos meses y medio de la llegada de la última esperanza azul, Núñez Feijóo. Por de pronto, su llegada abre un periodo de ilusión entre todo aquel ciudadano que desea la jubilación de Pedro Sánchez. Que no es poco.

Los socialistas corruptos de aquellos lares -muy corruptos- peroraban acerca de los males que acechaban al pueblo andaluz si llegaba el dóberman de la derecha. Tres años y medio después sólo hay crecimiento económico y liderazgo en muchos otros sectores. Sin Andalucía no hay posibilidad de victoria nacional. De los 350 diputados, aquella tierra elige 61. Esto lo conoce perfectamente Feijóo y en cuanto deje el palacio de Raxoi se instalará cuasi permanentemente Despeñaperros abajo, para tratar de conseguir una gran victoria. Desde las Cortes de Cádiz, nunca Andalucía fue tan protagonista en el acontecer nacional.