Pedro Sánchez también habría indultado a su bisabuelo

Como en casi todas las familias españolas, la Guerra Civil fue un elemento de división. El abuelo materno del presidente, Mateo Pérez-Castejón, se pasó del bando republicano al bando nacional para alistarse en la Legión, pero el padre de éste, bisabuelo del presidente, Juan Bautista Pérez-Castejón Marín, fue un guardia civil antifranquista condenado a 14 años, ocho meses y un día por matar un compañero. Se quitó el apellido Castejón precisamente para despistar a la Policía de Franco tras quebrantar su condena. En cinco padrones municipales consultados por OKDIARIO entre 1940 y 1965, este antepasado del líder del PSOE aparece como Juan Pérez Marín.

El bisabuelo del hoy presidente del Gobierno comenzó a cumplir su condena en la cárcel de San Antón de Cartagena. En julio de 1936, la situación revolucionaria desencadenada por el golpe militar vació las prisiones en toda la zona leal al Gobierno. Como un prófugo, nunca más volvería a prisión a cumplir su condena. Sólo cumplió 16 meses –de marzo de 1935 a julio de 1936– de la condena de 14 años de cárcel por matar de ocho tiros a su compañero guardia civil, un crimen del que se hizo eco la prensa de la época.

Ordenada su búsqueda y detención, las gestiones practicadas por la Policía franquista fueron infructuosas. En marzo de 1943 apareció en el Boletín Oficial de Murcia una requisitoria para que el bisabuelo de Pedro Sánchez se presentara ante el juzgado militar de Lorca para seguir cumpliendo la condena de cárcel que se le impuso en tiempos de la República. Al no hacerlo fue declarado en rebeldía un mes después.

Según distintas fuentes, antes se había incorporado como miliciano a la brigada del comunista Valentín González, El Campesino, donde alcanzó el grado de capitán, si bien hay quienes apuntan que salió al frente de Granada como voluntario en el Cuerpo de Carabineros o que partió con una brigada de presidiarios a Teruel.

Con él marchó su hijo Mateo, con apenas 15 años, hasta la incorporación de éste al Batallón de Apoyo de Carros Blindados, cuyas filas abandonaría para acabar en el bando franquista. Con esos antecedentes -delincuente y prófugo de la justicia- ¿qué habría sido del bisabuelo de Sánchez en la España de su bisnieto? Pues que habría sido indultado, obviamente.