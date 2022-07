De Patxi, el ingeniero, al pequeño buda

El ministro de la Presidencia, el nuevo niño bonito de Sánchez -¿por cuánto tiempo?- se ha especializado en aplicar el conocido Principio de Transposición inventado por un ciudadano alemán (cojo), según el cual, cuando no puedas dar buenas noticias y ocultar las malas hay que inventar otras que las distraigan o acusar al adversario de tus propios errores.

Es una elemental y burda técnica agitprop utilizada a izquierda y derecha. Aquí y ahora, su principal paladín en ejercicio es Bolaños, que acusa al resto de la competencia política de incapacidad y señala textualmente: “España les viene demasiado grande…”. Ignoro si a Feijóo el Estado le viene demasiado grande para sus capacidades, eso ya lo veremos si los españoles deciden dar la patada a Sánchez. Lo único que a tal respecto se puede certificar es, en efecto, que España se le ha ido de las manos al actual Gobierno y, por ende, a su presidente y sus cuates, entre los que está incluido el mismo Félix Bolaños. A este los tribunales ya le han dicho en reiteradas ocasiones que tiene que aplicarse a estudiar la

Constitución y otras normas básicas de la normativa democrática. Y eso que pasa por ser el más listo de la clase socialista…

La vuelta de Patxi López al primer plano de la actualidad tiene su aquel. El ex lendakari, que lo fue por el apoyo de la derecha y luego traicionó vilmente al movimiento constitucionalista en el País Vasco, viene a sustituir a un pobre portavoz parlamentario. Es previsible -dada la chulería sin causa de este López- sus formas y maneras, unas veces agresivas y sectarias y, en otras, carentes de formación; al fin y al cabo, no deja de ser un estudiante fracasado sin título alguno que llevarse al curriculum. Su vida política no deja de ser un mal remedo de aparachick que le debe todo al partido. ¿Alguien de verdad cree, que, con ese cambio de apellidos en el PSOE, Sánchez logrará dar a vuelta a una situación demoledora para él?

PD. “Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?”, preguntó con despreciativa sorna López a Sánchez durante la campaña de primarias en las que el vasco disputó la secretaria general al madrileño. Los hechos posteriores demuestran que entonces, en efecto, no lo sabía y lo que es más grave, sigue desconociendo.