Se ofenden por el ‘machismo’ de Vox y rinden pleitesía a su macho alfa

Cabe reprocharle a la diputada de Vox Carla Toscano que sus palabras dirigidas a la ministra de Igualdad, Irene Montero -«su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias»- hayan servido al socialcomunismo para desviar la atención sobre las gravísimas consecuencias de la ley-bodrio del sólo sí es sí y erigirse, de paso, en víctimas del machismo de la «extrema derecha». Ciertamente la ministra encontró en la salida de tono de la parlamentaria de Vox una excusa perfecta para salir indemne en el Parlamento tras el desaguisado que ha provocado una ley que se ha convertido en la mejor aliada de los agresores sexuales. Pero una cosa es subrayar el error de la parlamentaria Toscano y otra, muy distinta, tener que aceptar lecciones de moralidad y ética política de Podemos y el resto de formaciones de la izquierda.

A estas alturas, la hipocresía podemita ha quedado tantas veces retratada que su respuesta a Vox no es más que la quintaesencia del cinismo. Porque si hay alguien que se ha caracterizado por utilizar una lenguaje denigratorio hacia la mujer y dado muestras de un machismo lacerante no es otro que Pablo Iglesias, pareja de la ofendida ministra de Igualdad y autor de un ramillete de expresiones tan casposas y reaccionarias que lo sorprendente es que la muy feminista bancada socialcomunista no se haya rebelado nunca contra el macho alfa de la formación morada. Que Irene Montero se mostrara ofendida por las palabras de la diputada de Vox es comprensible, siempre -claro está- que hubiera mostrado antes el mismo enojo cuando su pareja dio muestras de ser un pluscuamperfecto machista con expresiones de mayor gravedad, incluso, que las de la diputada Carla Toscano. El cinismo de Podemos corre paralelo a la doble moral que exhiben ahora al mostrar su irritación por el inoportuno comentario de una parlamentaria de la formación de Abascal que no dijo nada que no hubiera dicho antes -multiplicado por cinco- el macho alfa -consentido- de la formación morada.