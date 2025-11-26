No sólo Pedro Sánchez hace su agosto con el palacio de La Mareta

A cuenta del contrato de limpieza del palacio de La Mareta donde Pedro Sánchez y su familia pasan sus vacaciones de verano están haciendo también su agosto insignes socialistas, como Sebastián Franquis, ex consejero del Ejecutivo canario de Ángel Víctor Torres. Y es que, qué casualidad, los 124.000 euros del contrato de limpieza de la residencia veraniega de Sánchez han sido adjudicados a la empresa de la familia del tal Franquis.

Según el expediente al que ha tenido acceso OKDIARIO, Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, ha suscrito por 123.834,22 euros, impuestos incluidos, otra prórroga de 12 meses del contrato ya otorgado en 2024 a la empresa Capross SL, donde, qué casualidad, llegó a trabajar el propio Franquis, hoy también secretario general del PSOE de Gran Canaria.

Y es que ya ni siquiera se cortan: un contrato público otorgado a la familia de un destacado dirigente socialista canario es, desde un punto de visto ético y estético, infumable, más aún si se tiene en cuenta que la empresa de la familia de este ex consejero de Torres ha recibido en los últimos años más de 370.000 euros del Gobierno central por limpiar el palacio donde veranea Sánchez con Begoña Gómez. En el documento que suscriben las partes para esta segunda prórroga del contrato aparece como representante de Capross 2004 SL su presidente, José Bjorh Franquis Reyes, que es sobrino del dirigente socialista.

En su ficha como diputado del Parlamento canario, Sebastián Franquis dice que trabajó para Capross 2004 SL como «director de Producción» entre 2004 y 2009. Igualmente, este dirigente socialista fue diputado por Las Palmas en el Congreso entre 2011 y 2019, llegando a ser presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en 2016.

Entre 2019 y 2023 fue diputado del PSOE en el Parlamento de Canarias -donde sigue como portavoz del Grupo Socialista- y ostentó el cargo de consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias bajo presidencia de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática señalado en el caso Koldo. En resumen: que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Con el palacio de La Mareta no sólo hace su agosto Pedro Sánchez.