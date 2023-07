No hay mayor honor para OKDIARIO que ser denunciado por el PSOE de Pedro Sánchez

El honor inesperado que nos ha dispensado el PSOE a través de su secretario de Organización, Santos Cerdán -que, por cierto, no es el más listo de su clase- es de esos que nos reafirman en nuestra voluntad de seguir denunciando las mentiras del sanchismo. Pide Cerdán a la Junta Electoral que nos prohíba decir la verdad con el argumento de que las informaciones de este medio atentan contra los «principios de proporcionalidad y neutralidad informativa» durante la campaña electoral. Sus razones no son precisamente lúcidas, porque eso de que arremetemos «contra el Gobierno de España, con gran énfasis negativo y comentarios basados en opiniones particulares, realizando una cuenta atrás -se refiere al marcador que publicamos anunciando los días que faltan para el fin del sanchismo- para celebrar su derrota, a la que ayudan a contribuir» no se le ocurre ni al que asó la manteca.

Santos Cerdán nos atribuye una contribución «a la derrota» del Gobierno que nos llena de orgullo. Le molesta tanto que hagamos una valoración negativa del Ejecutivo y que publiquemos «opiniones particulares» que no ha tenido otra ocurrencia que pedir a la Junta Electoral que cercene la libertad de información de este diario. Vamos a ver, Santos Cerdán: diga dónde y cuándo hemos faltado a la verdad, pero no se le ocurra pedirnos que dejemos de hacer valoraciones negativas del Gobierno porque eso es puro totalitarismo y porque, además, estamos en la obligación de hacerlo cada vez que pillamos al Ejecutivo de Pedro Sánchez con nuevas mentiras. Ese es nuestro papel: denunciar los excesos del Gobierno. Eso es el periodismo, pero como Santos Cerdán no es que sea precisamente un prodigio de hondura intelectual no vamos a perder mucho tiempo en explicarle al denunciante que seguiremos con la valoración negativa del Ejecutivo hasta el último día. Porque no vamos a renunciar a contar la verdad por estar en campaña electoral.