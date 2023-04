Todos tenemos todavía presentes las dificultades que tuvimos el verano pasado a la hora de poder encontrar un taxi en Palma. Sin duda, era un problema diario tanto para los residentes que necesitaban desplazarse como para los turistas que nos visitaban de vacaciones. Las asociaciones de taxistas ya solicitaron el año pasado por activa y por pasiva la creación de nuevas licencias temporales de taxis que puedieran hacer frente al colapso coyuntural de la temporada turística.

El Govern, ante tal situación, en lugar de actuar con celeridad y eficacia para poder tener el problema solventado para esta temporada, actuó tarde y mal. No ha sido hasta el pasado mes cuando aprobó el Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar el servicio público en el transporte de viajeros.

Las propias asociaciones del taxi ya han dicho que organizar licencias temporales a las puertas de la temporada turística es imposible y que este decreto llega un año tarde. Por lo visto, es un decreto que tiene más pinta de intentar quedar bien con el propio sector a dos meses de las elecciones que de intentar arreglar definitivamente el problema.

La solución pasa, como ha propuesto el propio sector, por más dialogo con la Administración y por haber previsto con tiempo suficiente las licencias temporales para este verano. Es incluso para pensar que a este Govern ya le van bien los atascos, porque le permiten alimentar por la puerta de atrás el debate de que nos sobran turistas. Y no, lo que nos sobran no son turistas, sino políticos disfrazados de gestores, a los que el cargo, por mucho que fuercen el gesto para la foto, les viene muy grande.

Lamentablemente este año volveremos a ver largas colas para coger un taxi, algo que parece no preocuparle al Govern, ya que el otro día el propio conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, afirmó que esta Semana Santa no tenían problemáticas específicas y ni estaban en una situación preocupante. Es evidente que hace tiempo que este Govern ha perdido el contacto con la realidad y por lo visto al señor Negueruela le preocupa poco el problema del taxi porque está acostumbrado a ir en coche oficial.

El conseller, que anda desde hace ya bastantes semanas en modo campaña electoral, afirmaba que «somos uno de los destinos mejor preparados de Europa para dar un buen servicio a nuestros visitantes», algo que choca con la realidad de los propios taxistas, que ya han advertido de un nuevo colapso este verano por la pasividad del Govern de Armengol.

De todas formas, no me sorprende la actitud del conseller viendo sus ruedas de prensa o sus intervenciones en el Parlament, donde nos intenta vender unas Islas Baleares sin problemas y en las que cuando les salpica algun caso de corrupción al PSOE se despacha sin despeinarse con un «aquí no hay caso».

Estaría bien, aunque no coja el taxi y vaya de un lado para otro en su coche oficial, que se pusiera por un minuto en la piel del taxista y en la de los ciudadanos que necesitan hacer uso de este servicio tan esencial.