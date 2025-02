Nació el día en que le iban a fusilar

Cada vez que salgo o entro en mi casa, paso por un edificio en la Avenida Reina Victoria en cuya entrada hay una placa en piedra en la que puede leerse: «Aquí nació el 30 de enero de 1968, Su Majestad el Rey Felipe VI». (También lo hicieron Elena y Cristina. Esa es otra historia a la que ya me he referido).

Pero la que voy a contar, con motivo de este cumpleaños, es un hecho que existió, aunque lo real y lo imaginado sean la misma cosa, y lo imaginado sea más importante que lo sabido. Al lector de OKDIARIO este artículo puede que le suene a fábula real, que no le es, aunque lo parezca. Para usted, querido lector, un consejo: no lo dude, aunque corre el riesgo de ser vencido de antemano.

Reconozco que no me es difícil escribir sobre el Rey Felipe VI, ya que estuve presente en la clínica Nuestra Señora de Loreto el día que nació, 30 de enero de 1968, a las 12:45. Aunque yo no vivo su vida, la escribo. Y lo hago con las herramientas que me aportan la ficción y la realidad de la vida de un hombre que, habiendo nacido el mismo día que el Rey, acaba de cumplir 78 años mientras que Felipe acaba de cumplir los 57. Pero, no es así.

No se trata de un juego o recurso literario, sino de una realidad, una dramática realidad muy gozosa. Porque ese día sintió que estaba vivo como sólo estuvo Lázaro el día que resucitó, regresando del otro mundo.

Vicente Ródenas

Vicente Ródenas era un joven que, a sus 21 años, prometía larga vida. Pero, cuando sólo se tiene esa edad, ¿qué había hecho para que se hubiera puesto día y hora para matarle? Esquilo decía que ningún ser mortal atraviesa intacta su vida sin pagar por los errores que puede haber cometido. Él iba a pagar ese día con su propia vida, aceptando la muerte.

«Hoy –confesó Felipe– me avergonzaría gozar de la vida si Vicente Ródenas, ese día, la hubiese perdido, se la hubiesen quitado, como estaba previsto. Saber que con yo nacer di vida a alguien, me hace feliz. Solo por eso mereció que yo naciera».

Un poder desconocido reunió aquel 30 de enero de 1968, un día frio, con temperatura máxima de 10 grados y una mínima de 5, vida y muerte con el triunfo de la vida, ¡bienvenido a la vida! Felipe ignoraba que su nacimiento fue una lucha contra el tiempo. «Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero», que diría Santa Teresa.

Si Felipe no hubiera nacido ese día y a esa hora, Vicente Ródenas ni viviría. Porque en aquel año de 1968, una España inmovilista permanecía todavía detenida en el tiempo y donde la pena de muerte se seguía aplicando por fusilamiento. Cierto es que ya no por motivos políticos. Pero la crueldad del régimen de Franco, en lo referente a lo de la máxima pena, persistía aún en la década de los sesenta y se mantuvo hasta septiembre de 1975, cuando Franco firmó cinco penas de muerte.

Felipe dio la vida

Porque ese día y a esa hora precisamente en la que nacía Felipe, el jefe del Estado, «haciendo uso de sus prerrogativas», indultó a Vicente Ródenas Mateu de la pena capital que le fue impuesta por un consejo de guerra en Valencia por el delito de robo con homicidio.

Había sucedido a principios de ese mes de enero, cuando Vicente Rodenas, que estaba realizando el servicio militar como soldado, se dirigió a un estanco de la zona del Puerto de Valencia para atracarlo. Pero, para su desgracia y por supuesto también para la víctima, tras el mostrador se encontraba un ex guardia civil que se había jubilado recientemente. Vicente le amenazó con una ametralladora militar. Pero el estanquero no se acobardó haciéndole frente, lo que le obligó a olvidarse del arma de fuego, que estaba descargada, ya que no pensaba matar. Y al verse atacado, hizo uso del puñal que también llevaba. Aunque reconoció que no quiso matarle, lo hizo. Seis días después, fue detenido; y ocho más tarde, un consejo de guerra sumarísimo lo condenó a la pena de fusilamiento el día 30 de enero, por un delito de robo con homicidio, siendo, como era, un soldado.

Cumpleaños ‘reales’

Pero Felipe, con su primer aliento, le cambió la vida para siempre. Sin saberlo. Ya que aquel día en el que nació y casi a la misma hora, Vicente Ródenas esperaba en su celda a que le llevaran ante el pelotón de fusilamiento en la antigua prisión Modelo de Valencia. Esa madrugada, cuando en la oscuridad de su celda esperaba que le sacaran para llevarle ante el pelotón de ejecución, escuchó aterrorizado los pasos de las autoridades de la prisión pensando que venían a por él para matarle. Lo que ignoraba es que venían para comunicarle que le habían indultado. Y aunque le perdonaron la vida, Vicente siguió en la cárcel 16 años más, por lo que su biografía estará siempre estrechamente ligada a quien le dio una segunda oportunidad. Realmente, en la práctica, fue Franco quien le concedió la medida de gracia.

Por ello, Vicente, cada vez que Felipe cumple años, él también lo celebra porque ese día, en verdad, nació para convertirse en un honrado padre de familia.

Chsss…

No fue el único príncipe en nacer en 1968. También vinieron al mundo el heredero del trono de Dinamarca y el heredero de Liechtenstein, así como el segundo hijo de los soberanos de Holanda.

Felipe VI, que figuraba en el libro Guinness por ser el rey de más estatura física del mundo –con 1,97 metros–, ha sido desplazado por el heredero de los reyes de Dinamarca por un centímetro, ya que este mide 1,98.

A propósito de las estaturas, el Emérito mide 1,88; su todavía esposa, la reina Sofía, 1,85; la consorte real Letizia, 1,70.

Ah… se me olvidaba, el «puto amo», 1,90.

¡Anda, que no le está sacando partido la muchacha al piquito!

Dicen que el famoso torero dejó a la cantante por otra. No le gustaba que no fuera… virgen.

Ridículamente servil la imagen publicada del «puto amo» arrodillado ante la presidenta de la Comisión Europea.

Irene Montero se gastó 39.000 euros en un viaje a Chile haciéndolo en clase preferente. ¿También por prescripción facultativa, como lo hiciera la ex alcaldesa?

Una de sus pasiones son los bolsos de los que dicen posee una gran colección.

Sus padres, divorciados ellos, están preocupados por el protagonismo escandaloso de su bonita hija. Cierto es que con el hijo tampoco han tenido mucha suerte.

Lo último: el enfrentamiento de la nena con el cliente de un restaurante, donde se encontraba con su actual compañero, cuando intentó fotografiarla.

Al ser la quinta en el orden de sucesión al trono, la Casa Real está alarmada por el comportamiento público de la joven.

Como el nuevo líder del mundo escribe con trazo grueso, en la mesa del despacho se ve una caja con los rotuladores con los que firma sus decretos.

El famosísimo actor norteamericano casado desde 2018 con una española vive en una importante y opulenta mansión de La Moraleja de Madrid de 1.800 metros cuadrados, ocho habitaciones, seis cuartos de baño, una bodega, un gimnasio privado, piscina climatizada y un amplísimo jardín para que los hijos del matrimonio puedan jugar.

La imagen de Sánchez observando ¡¡¡apartado !!! a los políticos como Macron en la reunión de Bruselas, me ha recordado a Rajoy aislado en las reuniones internacionales, pero entonces por su ignorancia de los idiomas.