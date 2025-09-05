El Matrix sanchista salta por los aires en Hortaleza

Ni noticias de la agresión a los menas de los supuestos encapuchados que agredieron a unos menas del Centro de Hortaleza y que tienen sin dormir al delegado del Gobierno, Francisco Martín. La amenaza fascista es lo único que perturba el sueño de los abnegados socialistas. Lo demás, la violación de una niña de 14 años adelantada por OKDIARIO, son sólo «hechos lamentables» como los definió Sánchez con indolencia en TVE.

El drama de esta criatura ha provocado la caída de los servidores en el Matrix sanchista. Conociendo cómo se las gasta este Gobierno, lo más probable es que esos encapuchados sean los mismos que enviaban sobres con balas a Marlaska, navajitas de gasolinera a Reyes Maroto o perpetraban ataques homófobos en Malasaña.

La menor violada representa una grieta incómoda en el relato oficial del mundo feliz y sostenible de la diversidad. Podemos quedarnos tranquilos porque Francisco Martín, tan agradecido con los herederos políticos de ETA por sus servicios a España, perseguirá sin descanso a «los patrioteros de pulsera» que en sus fantasías oníricas recorren encapuchados los parques de Hortaleza. No esperen ver a Yolanda Díaz llevándose las manos a la cabeza con la misma teatralidad que desplegó en su numerito de La Sexta.

Quizás en unos días el Gobierno nos obsequie con la detención de esos peligrosísimos facinerosos de ultraderecha, y así todos podremos dormir plácidamente. Tan seguro como que las niñas violadas seguirán siendo tratadas como daño colateral por las mismas empoderadas que gritaban «¡OKDIARIO, sal de mis ovarios!» mientras protegían a Monedero y a Errejón.