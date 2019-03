Una manifestación antifeminista

Albert Rivera ha inventado el “feminismo liberal”. Así se despachaba en ‘prime time’ hace unos días un programa de televisión. Alucinante, pensé, que en el primer cuarto del S. XXI, un tal Albert Rivera haya sido el inventor del feminismo liberal. Desde luego, no es posible mayor patada al saber universal en materia de igualdad, ni mayor muestra de los estragos que está haciendo el pensamiento único. El surgimiento del feminismo como proyecto político que persigue el desarrollo efectivo de los derechos de las mujeres se dio en las democracias liberales sustentadas sobre economías de mercado. Y es el modelo liberal el que ha favorecido las mayores cotas de igualdad real entre hombres y mujeres.

Este viernes miles de mujeres van a salir a la calle para reivindicar el Día Internacional de la Mujer, pero lo harán convocadas por un manifiesto comunista. Un manifiesto que, entre otras lindezas, concluye que es necesaria “la movilización femenina para construir una economía sostenible, justa y solidaria que gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria, que esté en función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista”. Ya no intentan ni disfrazarse, tratan obscenamente de imponer un modele comunista, utilizando a las mujeres como un instrumento o palanca de su ingeniería social. Como el propio Lenin dijo: “De lo que se trata es de ganar para nuestra causa a los millones de mujeres trabajadoras de la ciudad y del campo. Para nuestras luchas, y muy especialmente para la transformación comunista de la sociedad. Sin atraer a la mujer, no conseguiremos un verdadero movimiento de masas“.

La lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es una de esas causas de las que ningún demócrata se puede borrar, ni hombre ni mujer. Es una noble causa que persigue lograr una sociedad libre y justa, es un combate diario, centímetro a centímetro. Por eso, la manifestación de mañana es un paso atrás, es un burdo intento por convertir en cómplices a las mujeres de un modelo político que la historia ha descrito como excluyente, totalitario y genocida. Sólo logró la igualdad real en un aspecto: en su extrema crueldad con unas y otros.