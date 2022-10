Como la lucha contra el cambio climático es asunto prioritario para el Gobierno, el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera dispone de cuatro organismos distintos para hacer frente al problema. Sólo en la Oficina Española de Cambio Climático hay 63 personas, pero hay otros tres órganos que se nutren de personal de otros departamentos. En suma, que a día de hoy está la citada Oficina Española de Cambio Climático, más el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Políticas de Cambio Climático y la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética.

El problema es que detrás de los nombres -muy rimbombantes todos- rascas y no hay nada. Son muchos organismos, pero producen poco. ¿Qué hacen?, se preguntará el lector. Pues la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático nada o casi nada, a tenor de las escasísimas reuniones que ha mantenido desde 2019 a 2022: tres para ser exactos. Sólo se han aprobado dos actas, «ya que el acta de la reunión celebrada en 2021 aún no ha sido aprobada, al no haberse celebrado todavía la reunión de 2022», reconocen. El Consejo Nacional del Clima, tres cuartas partes de lo mismo: es un órgano colegiado de cargos del ministerio, autonomías, ayuntamientos, empresarios, comerciantes, agricultores, ONG ecologistas, expertos y sindicatos que sólo se ha reunido tres veces, con sólo dos actas firmadas.

A tenor de la intensidad en el trabajo da la sensación de que todas las proclamas ecologistas del Ejecutivo socialcomunista son más fachada que otra cosa. Muchos organismos, pero poco darle al callo. La pregunta no es baladí: si en tres años no han tenido ocasión de reunirse más que tres veces, ¿qué pintan entonces la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y el Consejo Nacional del Clima? Este Gobierno nos está dando gato por liebre: son más ecolojetas que ecologistas, como lo demuestran los datos.