La infamia de negar asilo a un torturado por Maduro

Tendrá que explicar este Gobierno que presume de haber traído a España a Edmundo González «por razones humanitarias» los motivos por los que le ha negado el asilo y la protección subsidiaria como represaliado político al opositor venezolano Gabriel Valles, que fue torturado por la dictadura mientras estuvo preso en La Tumba, la cárcel más temida del régimen, y en el Helicoide, otro centro chavista donde se practica la tortura física.

El Ministerio de Interior justifica su rechazo con el ruin argumento de que Valles no puede considerarse una persona «potencialmente perseguida sólo porque sea simpatizante o militante de un partido de la oposición venezolana». Ese ‘sólo’ es un atentado no sólo al sentido común, sino a la dignidad, porque en Venezuela ser simpatizante o militante de un partido de la oposición se paga con la cárcel o la muerte. Según el departamento de Marlaska no hay indicios que indiquen que Valles sufre «riesgo de persecución».

Provoca indignación que un Gobierno al que se le llena la boca con los ‘derechos humanos’ sea capaz de negarle a una víctima de la dictadura el asilo y seguridad que está reclamando desde hace tiempo. Y provoca estupor la justificación del Ejecutivo. ¿Cómo que no hay riesgo de persecución para alguien que ya ha sido perseguido, encarcelado y torturado? Llegado a este punto, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Se esconde tras la negativa del Gobierno la presión del régimen de Maduro? No es una cuestión gratuita.

En la resolución, publicada el pasado 8 de agosto en el BOE, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Internacional, concede la «residencia temporal» a Valles y manifiesta en su fundamento de derecho número cinco que en Venezuela ser opositor político «no conlleva necesariamente la persecución por parte del régimen de Maduro», razón por la que le deniega el asilo y la protección subsidiaria. El entrecomillado entero es una infamia.