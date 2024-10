Inda: «Patxi López, te perdonaremos tu machismo con Ayuso porque eres más limitadito que Abundio»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, retrata a Patxi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los diputados, después de que éste atacara con comentarios machistas a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. «Ayuso, si le gusta la fruta, que se la coma ella sola en la intimidad», dijo el socialista este martes. Inda señala el machismo de López y sus palabras. «Hacerlo en sede parlamentaria, en público -también en privado- lo sería, resulta ciertamente bochornoso, vomitivo y repugnante», dice el director de este diario.

Inda retrata las vergonzosas palabra de López, y recuerda que «no escuchaba una frase tan machista en boca de un dirigente público hacía muchísimo tiempo. Seguramente, desde los tiempos de Pablo Iglesias, el que decía que había que azotar a Mariló Montero hasta que sangrase». El director de OKDIARIO también aprovecha para señalar cómo «ninguna asociación feminista ha salido a defender a Isabel Díaz Ayuso».

Los comentarios de López llegan después de que Ayuso rechazara reunirse con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la Moncloa. «La verdad es que cuando critican a la presidenta de la Comunidad de Madrid por no haber ido a Moncloa, yo digo que ha hecho lo que tocaba. No puedes ir a darle la mano a un sujeto, a un autócrata que está insultando permanentemente, día y noche, y no sólo a ti, sino a tu pareja», señala Eduardo Inda.

El director de este periódico termina con un mensaje para el portavoz socialista: «Vamos a perdonarle estas palabras, porque Patxi López, pobrecito, no da más de sí. La verdad es que a un personaje que es un mandado y que tiene un intelecto peor, o más limitadito, que el de Abundio, no hay que tenerle estas cuestiones en consideración».