Que Pedro Sánchez y el terrorista Arnaldo Otegi son la misma cosa, al menos estratégicamente, es algo que los españoles de bien tenían claro desde hacía muchísimo tiempo. Sólo hacía falta ser un poquito imparcial y estar mínimamente informado para llegar a tal conclusión. De ahí que Eduardo Inda vea en el último movimiento repugnante de Bildu que «Otegi acude al rescate electoral de Sánchez».

Hay que recordar que Bildu ha sido el gran socio de legislatura de Pedro Sánchez del Gobierno socialcomunista en estos últimos cinco años. Le apoyaron en la moción de censura y se abstuvieron para que saliera elegido presidente en 2020. Y sin esa abstención, Sánchez no hubiera sido presidente, al menos a corto plazo. ¿Qué ocurre ahora? «Pues lo que está ocurriendo es la demostración de que Sánchez y Otegi van de tiqui taca. Al PSOE todas las encuestas le dan entre regular y mal. Y no digamos ya las encuestas y la intención de voto para las generales. Y su amigo Otegi ha salido al rescate de Sánchez después de todo el lío que se ha montado por la inclusión de 7 asesinos etarras en las listas de Bildu y la inclusión también de otros 37 terroristas, los cuales no tenían delitos de sangre», explica el director de OKDIARIO.

«Olvida una cosa: también tendría que hacer lo propio con los 37 etarras que figuran en candidaturas de la coalición etarra. Dicho todo lo cual, vamos a ver si Otegi, -que es un delincuente, un terrorista, un mentiroso y una gentuza-, cumple su palabra. Pero en cualquier caso, lo que está claro, más claro que nunca, es que Otegi y Sánchez son la misma cosa y tienen el mismo objetivo, que no es otro, como dicen los documentos internos de Bildu que hemos publicado en el día de hoy, que no es otro que destruir el andamiaje constitucional, las libertades y la democracia en nuestro país. Ni más ni menos», concluye.