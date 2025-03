Eduardo Inda sale al paso de la última ocurrencia anunciada por el Gobierno, esta vez en boca de Pilar Alegría, que ha argumentado que no presenta los Presupuestos «para no hacer perder el tiempo al Congreso». El director de OKDIARIO señala que «a la Constitución se le pueden poner algunos peros, no muchos, pero lo que no se puede decir es que no sea clara; es clarísima. Lo es también en el apartado presupuestario». Explica Inda que «el artículo 134 dice textualmente que es obligatorio, y no potestativo, que el Gobierno de España presente los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de que expiren los del ejercicio en curso». «Y eso significa», expone, que «Pedro Sánchez ha vuelto a incumplir la Constitución por enésima vez, porque no ha presentado los Presupuestos Generales del Estado del año 2025».

El director de este medio matiza, eso sí, que «a él le da igual porque si hubiera un recurso, Cándido Conde-Pumpido dirá desde el Tribunal Constitucional que lo inconstitucional es constitucional y que lo ilegal es plena y absolutamente legal».

Ampliando el foco, explica Eduardo Inda que «lo que subyace detrás de todo esto lo ha dejado bien claro Pilar Alegría cuando ha señalado que presentar las cuentas públicas del año 2025 en el Parlamento es ‘una pérdida de tiempo’», que viene a ser «algo similar a lo que ya nos advirtió hace meses Pedro Sánchez cuando dijo que ‘voy a gobernar con o sin el concurso del Parlamento’».

La conclusión para el director de OKDIARIO es que «estos son tics autocráticos, totalitarios, absolutistas, que demuestran que este Gobierno nos lleva más hacia Caracas, hacia Ankara o hacia Moscú que hacia esa Europa comunitaria que se ha convertido en el mayor espacio de libertad, de democracia y de separación de poderes y Estado de derecho del mundo».