Inda: «Belarra, nosotros no odiamos a trans e inmigrantes pero tú sí eres una nazi y una filobatasuna»

Eduardo Inda sale al paso del discurso que la líder de Sumar, Ione Belarra, ha proferido este martes en el Congreso de los Diputados, un «nuevo ataque y un salvaje acoso a la prensa, en este caso, a OKDIARIO y a Federico Jiménez Losantos por ejercer la libertad de expresión». Belarra ha exigido que se tomen «acciones» contra OKDIARIO acusando a este medio de «extender el odio» contra inmigrantes y personas trans, y eso, cuenta el director de OKDIARIO, «ha ocurrido con la permisividad de Francina Armengol, la presidenta de la Cámara Baja y que cuando era presidenta del Govern balear permitió el saqueo de más de dos millones de euros en mascarillas fake por parte de la trama Koldo».

Ione Belarra, cuenta Inda, es «una paisana que milita en Podemos pero que yo estoy convencido que le hubiera encantado militar en la Herri Batasuna de los tiempos más duros», y «ha dicho que nosotros incitamos al odio a los inmigrantes, primera mentira. En segundo lugar ha dicho que señalamos y dijimos dónde vivían el entonces vicepresidente y la entonces ministra de Igualdad, algo que sabía todo dios. Y en tercer lugar nos acusa de lanzar toda suerte de bulos sobre la población trans de este país, que para mí es totalmente respetable. Otra patraña».

Eduardo Inda tiene un mensaje claro, nítido y directo para Belarra: «Eres chusma, y también lo eres cuando dices que no sé cuánto dinero nos ha dado el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Pues nos ha metido la publicidad institucional que nos toca en función de la voluminosa audiencia que tenemos, más de dos millones de usuarios únicos al día. Tan sencillo como eso», y subraya que en OKDIARIO «no incitamos al odio, no lanzamos bulos y, desde luego, no tenemos nada en contra de los inmigrantes ni de las personas trans. Lo que sí está claro es que eres una auténtica nazi».