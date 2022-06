Es difícil encontrar un Gobierno más inepto que el de Pedro Sánchez. Durante meses, el Ejecutivo nos vendió la burra coja de la isla energética y de la excepción ibérica, un milagro por el cual, por la vía de topar el precio del gas, bajaría por ensalmo la factura de la luz. Pues bien, en la primera subasta, tras la entrada en vigor del nuevo modelo, el precio de la electricidad, en lugar de bajar, ha subido 10 euros en relación con el precio del día anterior, tras la compensación a los ciclos combinados (algo que no paga Portugal y sí España) y después de que Francia se haya lanzado a comprar aprovechando el precio más barato. Este incremento de la demanda gala no previsto por el Ejecutivo socialcomunista, entre otros factores, se ha traducido en una subida del precio de la luz.

Fastuoso: la medida balsámica de Sánchez, esa que iba a lograr rebajar hasta un punto la inflación, lo que por ahora genera es más inflación. El tiro por la culata. OKDIARIO adelantó que el Gobierno había retrasado todo lo posible la medida porque no le salían las cuentas ni el descuento prometido a los españoles. Y es que, después de vender el éxito de Sánchez en Bruselas, y cuando los técnicos se pusieron a analizar la situación, se llegó a la conclusión de que la rebaja del precio no iba a ser ni de lejos la prometida por el Gobierno. La primera subasta ha confirmado las dudas y la luz registrará hoy un incremento de 10 euros kilowatio/hora, un estrepitoso fracaso que revela que lo de la isla energética de Sánchez tenía mucho de camelo. Así tituló OKDIARIO el pasado 9 de junio uno de sus editoriales sobre el asunto, alertando a sus lectores de lo que podía ocurrir: El camelo de la isla energética. Y tanto que camelo. La primera subasta nos ha dado la razón. No digan que no se lo advertimos.