Illa gana, pero el empuje de Puigdemont complica aún más el laberinto catalán

Más allá de la cómoda victoria de Salvador Illa (40 diputados) y de la hegemonía de un emergente Carles Puigdemont (34) entre las fuerzas separatistas, el resultado de la encuesta de Data10 para OKDIARIO -sobre el pitido final que marca una absurda ley electoral que impide publicar sondeos desde hoy- revela un paisaje político fragmentado en el que las fuerzas independentistas no suman y, además, resultan incompatibles entre sí, pero tampoco los socialistas catalanes podrían gobernar sin el apoyo de ERC (25), formación que puede ser la gran derrotada en las elecciones del domingo. Illa gana cómodamente, pero sus 40 escaños no dan para mucho sin un acuerdo -improbable, en todo caso- con Esquerra.

Por lo demás, el PP multiplicaría por cuatro su representación al alcanzar los 13 parlamentarios y Vox aguantaría el tipo (10), con un ligero descenso de un diputado, mientras que los comunes seguirían cayendo.

La gran cuestión de fondo, a tenor de los resultados de la encuesta, es saber qué ocurrirá una vez hablen las urnas. Y aventurar cualquier pronóstico es un ejercicio de altísimo riesgo, porque la suma de PSOE, ERC y los comunes daría para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, pero los separatistas republicanos asumirían un riesgo que podría traducirse en un auténtico suicidio político, habida cuenta de que su triste resultado del próximo domingo, según todos los sondeos, es, en gran parte, consecuencia de sus pactos con el PSOE.

No sería nada extraño que entraremos en una etapa de bloqueo político que derivara en unas nuevas elecciones. Y es que la figura emergente de Puigdemont no sólo condiciona la política de pactos del PSOE de Pedro Sánchez, sino también la de ERC. Junts no ganará el domingo, pero un Puigdemont reforzado en las urnas representa un problema añadido para el presidente del Gobierno. Tiene pinta de que lo de Cataluña, después de los resultados del 12M, va para muy largo.