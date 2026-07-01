Hay dinero para todo, menos para la Casa del Rey

¿Será por casualidad que el Gobierno ha dejado tiritando económicamente a la Casa del Rey? La justificación es que, al no haber Presupuestos desde 2023, la asignación procedente de las cuentas del Estado lleva desde entonces congelada, lo que supone que se haya tenido que tirar de «fondos de remanentes propios» para pagar, sobre todo, los sueldos del personal, algo que no había pasado nunca, pues estos fondos habitualmente se habían utilizado para llevar a cabo inversiones.

La situación es la siguiente: la Casa ha cerrado 2025 con un resultado económico patrimonial negativo de 719.334 euros, cifra que se acerca al millón de euros si se suma el ejercicio anterior con casi 100.000 euros en números rojos. Y es que la dotación presupuestaria se mantiene en los casi ocho millones y medio de euros, la misma cuantía que en 2023 y 2024, pero los gastos, sobre todo los derivados del sueldo del personal, han ido subiendo cada año. La situación de la tesorería es alarmante, pues ha caído 810.558,11 euros en 2025, después de haberse reducido ya en 2024. Son dos ejercicios consecutivos de consumo acelerado de reservas.

Cómo será la cosa que el Consejo de Ministros tuvo que aprobar el pasado 23 de diciembre de 2025 una transferencia adicional de 250.000 euros destinada a financiar subidas retributivas en el sector público. Sin embargo, ese dinero no llegó a la cuenta de la Casa Real en el Banco de España hasta el 5 de enero de 2026, ya en el ejercicio siguiente, lo que evidencia un notable desacompasamiento entre las necesidades reales de la institución y los tiempos de respuesta del Ejecutivo.

Y es que, mientras la partida sigue anclada en los 8,43 millones desde hace tres años, los gastos de personal han subido hasta los 4.924.631 euros en 2025, frente a los 4.746.569 euros de 2024. Y ahora volvamos al principio, porque cualquiera diría que este Gobierno, que gasta a manos llenas como si no hubiera mañana, ha decidido expresamente congelar a la Casa del Rey.