Guardiola ‘in action’ y después Jorge Azcón

Dentro de esa incomprensible y suicida relación que mantienen PP y VOX, se puede concluir el bloqueo al que las huestes de Abascal tienen sometidos en los distintos territorios a los gobiernos autonómicos y locales constituidos por el centro derecha.

Ha sido la corajuda mujer extremeña María Guardiola la primera que parece que va apretará el botón de «hasta aquí llegó el agua» y convocará elecciones anticipadas en esa bella tierra de las dehesas. Lo ha entendido bien políticamente la presidenta: sin presupuestos no es posible avanzar, de modo y manera que el pueblo llano decida. En democracia no hay otra. Y de paso ofrece una lección democrática y ética a Pedro Sánchez.

Ignoro cuál será la respuesta de ese pueblo extremeño, tan lejos y tan cerca. Creo que a lo largo de esta fenecida legislatura los ciudadanos de esta comunidad autónoma han podido comprobar las hechuras de su presidenta y su objetivo básico de poner a Extremadura en el mapa, después de tantos años de dominio socialista.

Tengo para mí que el test popular ante las urnas será altamente satisfactorio para Guardiola; si ello ocurriera, podrá plantar cara con mayor grado de legitimidad al Gobierno Frankenstein en un asunto capital para Extremadura: el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz que, incomprensiblemente, el gobierno filocomunista de Sánchez quiere liquidar.

Dentro de ese ránking de consultas electorales anticipadas aparecerá luego Aragón con el presidente Jorge Azcón a la cabeza. Aquí sí que me jugaría el flequillo por el actual mandatario. En dos años ha conseguido situar a su tierra al frente del gran mapa logístico de España, se ha comportado como un auténtico hombre de consenso, diálogo y sentido común y enfrente tiene una escasa candidata sanchista. Me atrevería a titular que si, en efecto, disuelve y convoca a los aragoneses ante las urnas, Azcón cabalgará a lomos de la mayoría absoluta.

Algo parecido a lo que ocurrirá en Castilla y León el 15 de marzo próximo.