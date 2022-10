Golpe de Feijóo al trilerismo galopante

En la tarde/noche del pasado jueves, la eficaz Mar Sánchez (dircom nacional del PP) remitía un comunicado preciso argumentando lo que al final se anunciaba: el PP congela sine die la negociación con el Gobierno para la renovación del CGPJ ante el engaño masivo de Sánchez a su líder. Punto.

Ya saben el tándem Feijóo/González Pons cómo se las gasta el hombre de los pantalones pitillera. No quedaba otra salida que la adoptada so pena de mandar al Partido Popular al charco. Nadie en su sano juicio y en las actuales circunstancias creadas por el Gobierno socialcomunista entendería desde su predio un sometimiento al leviatán monclovita como el que Sánchez pretende. Si antes de suscribir el pacto el jefe socialista ya no pensaba cumplir (así lo anunció desde África), imaginen que haría al minuto después de la firma…

El gallego ha dejado claro, entre el aplauso generalizado de sus mesnadas, que no está dispuesto a ser comparsa de nadie y mucho menos a dejarse chulear por un personaje que ha demostrado con creces que no hay líneas rojas en su comportamiento que le haga temblar. Mientras Sánchez exhibía pecho en un país extranjero sobre su capacidad para doblar el espinazo a la oposición, su ministra de Trabajo daba una vuelta de tuerca a la Historia y cual Agustina de El Ferrol volvía a remover con desfachatez un pasado peligroso.

Esta ha sido una de esas ocasiones en las que el nuevo jefe de Génova 13 podría haberse quedado al pairo de no haber reaccionado a tiempo. Mata dos pajarracos de un disparo. Por un lado, lo esencial, le dice a Sánchez que menos bromas; por otro, deja a sus críticos sin argumentos para acusarle de blandengue o maricomplejines. Si el efecto Feijóo se iba apagando, he aquí una posibilidad de darle más gas.