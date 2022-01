Se lamenta la Ministra Yolanda de que el Gobierno hace “cosas chulísimas” pero que nos las saben comunicar y claro, según ella, por eso la gente no se entera. No consiguen convencernos de sus políticas molonas ni manipulando con la ayuda del CIS, RTVE, Fortes y tantos periodistas subvencionados a su servicio, ni tampoco mintiendo (de eso ya se ocupa el propio presidente, que no hay nadie mejor para ello).

Así que, como con la mentira y la manipulación no lo consiguen, ahora la Moncloa ha iniciado otra estrategia de cancelación en línea con su política de transparencia: vetar a los medios que no comunican como les gusta. Es lo que tiene dedicarse al periodismo y no a la propaganda sectaria.

Me temo que así seguiremos sin enterarnos de tantas cosas chulísimas que han hecho desde que Sánchez consiguió conciliar el sueño con Podemos. Pero no se preocupen que yo se las cuento. Como de bien nacidos es ser agradecidos, empezaron devolviendo favores a quienes les permiten gobernar. Así, indultaron a delincuentes y ahora miran para otro lado cuando los niños quieren estudiar en español y acercan etarras a las cárceles del País Vasco para que, tras un curso de jardinería, puedan irse a recibir homenajes. Todo chulísimo, Yolanda.

Tras satisfacer a los socios hay que contentar también a familiares y amigos. Por eso, otra chulada ha sido batir el récord de asesores y cargos públicos a dedo. Y para chulo el propio presi, no sólo por sus andares, sino porque, tras colocarse su hermano, mujer y amigos, el Gobierno le ha dado 700.000 a la empresa de su padre. Y tan ancho.

Pero la alegría tiene que llegar a más. Para ello regalan títulos a los que suspenden, nombran funcionarios sin opositar, protegen a okupas y piquetes, impiden investigar a pederastas en Baleares, ayudan con las maletas a Delcy y con subvenciones millonarias a compañías aéreas venezolanas arruinadas.

Y, para los amantes de los remakes y la ficción, nuestros ministerios transportan muertos en helicóptero, reinventan la historia y el diccionario con nuevas palabras, palabros y palabres, convocan huelgas de juguetes y comités de crisis tras agresiones inventadas, ponen a la Guardia Civil a perseguir la desafección al Gobierno, convierten a los animales en “seres sintientes” y nos animan a darnos por c***. ¿Es posible hacer cosas más chulas?

Y, además de guay, nuestro Gobierno es bueno, vacunan hasta a los que no les votamos. Lo que no sé, es cómo no les votamos más…