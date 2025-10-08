La ‘Gestapo’ del catalán quiere imponer su dictadura en Valencia y Baleares

Plataforma per la Llengua es una entidad catalanista que ha llevado la dictadura del catalán a cotas imbatibles de sectarismo. En su día animó a denunciar a quienes no hablasen catalán en los colegios de Cataluña, por lo que fue conocida como la Gestapo del catalán. Ahora han decidido ir más allá y desplegará por la Comunidad Valenciana y Baleares lo que ha denominado como el síndico de los derechos lingüísticos. Esto es, un comisario dedicado a recoger quejas «por discriminaciones lingüísticas» del catalán.

La campaña incluye una guía en la que «se incluirán ejemplos y recursos de utilidad para conseguir vivir plenamente el catalán», según manifiesta la propia Plataforma per la Llengua en su página web. O sea, que Cataluña se les ha quedado pequeña y ahora pretenden llevar su totalitarismo a lo que ellos denominan «Países Catalanes». Esta plataforma no habría sido nada sin el aval del anterior gobierno socialcomunista valenciano de Ximo Puig, que la regó a conciencia con más de 400.000 euros Y, también, recibió, entre 2016 y 2022, subvenciones del Ayuntamiento de Valencia, gobernado entonces por Compromís y PSOE y del que era alcalde el nacionalista Joan Ribó.

Desde la llegada a la Presidencia de la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón, las subvenciones a entidades catalanistas se han cortado. Además, el Gobierno valenciano prepara una nueva ley de señas de identidad valenciana, que tiene por objeto, precisamente, poner en valor las señas que diferencian a la Comunidad Valenciana de Cataluña.

Una de esas señas, es la lengua, que es el valenciano. Y no el catalán. Eso ha provocado la airada reacción de estos defensores de la dictadura del catalán, que se ha lanzado a buscar quejas por «discriminación» del catalán. Pues nada, que busquen todo lo que quieran. Por fortuna se les ha acabado el chollo. La laica inquisición del catalán ha pinchado en hueso y ahora sangran por la herida.