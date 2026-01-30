El futuro de Sánchez y su Gobierno pende de un sobre

Es un proceso lento -para muchos, demasiado-, pero lo cierto es que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no sólo está investigando los más que evidentes descuadres de las cuentas del PSOE, sino que tiene en sus manos el sobre de los presuntos pagos al partido del Gobierno procedentes de la petrolera estatal venezolana PVDSA que la hoy presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó al empresario Víctor de Aldama.

Como hemos informado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró este sobre con información sensible en uno de los registros del caso Koldo en febrero de 2024, concretamente en el domicilio de Alberto Escolano, socio de Aldama y empresario inmobiliario que se encargó de pagarle el alquiler durante dos años a Jésica Rodríguez, la ex novia de José Luis Ábalos.

La declaración de Aldama ante el juez ha venido a confirmar que, en efecto, ese sobre está vinculado a la financiación ilegal del PSOE, «relativo al negocio de hidrocarburos», y se extiende a la financiación ilegal de la Internacional Socialista. Y no ha podido ser más explícito por la razón de que en las próximas semanas saldrá a la luz el informe de la UCO sobre esa documentación.

Es cierto que en las últimas semanas los ecos de los escándalos de corrupción que acechan al PSOE se han amortiguado en términos de opinión pública, pero OKDIARIO está en condiciones de afirmar que el contenido de dicho sobre es suficientemente claro como para comprometer seriamente el futuro del partido del Gobierno. Porque ese sobre apunta directamente a la financiación ilegal del socialismo español y, por extensión, también de la Internacional Socialista, un organismo del que es presidente Pedro Sánchez.

Por decirlo de otro modo: lo que contiene ese sobre es mucho más grave que el descuadre de las cuentas del PSOE, por la sencilla razón de que es una prueba incuestionable de la comisión de un delito. Tiempo al tiempo.