El futuro empieza hoy

Aunque no falta quien se pregunta si Salva Sevilla no tenía un año más en el Mallorca, hay jugadores sobre los que se impone una reflexión de cara al porvenir y eso tiene mucho que ver con el proyecto pergeñado desde la propiedad y encargado a la bicefalía ejecutiva para dar forma al proyecto que, a día de hoy, no se vislumbra.

La remodelación del estadio concuerda con operaciones similares en otros clubs (Villarreal, Atlético, Real Madrid, Valencia, Athletic,…..) con vistas a reforzar su patrimonio, pero en el caso que nos ocupa Son Moix no deja de ser una instalación de titularidad municipal por muchos años que se prolongue la concesión. Está, si, Son Bibiloni aunque con notorias limitaciones urbanísticas, por lo que el valor del RCD Mallorca SAD reside en la categoría, siempre que se mantenga en Primera, y en su plantilla.

A las bajas del almeriense y Reina en el mes de junio, se une la de Lago Junior, pero quizás dentro de cinco meses llegue el momento de hablar de Raillo, Jaume Costa, Dani Rodríguez, Russo, Battaglia, Cufré sin contar con las opciones de salida de Ruiz de Galarreta al Athletic, Kang-in Lee rumbo a la Premier y Maffeo sin especificar. El dilema no es solo numérico, las ovejas que entran por las que salen, sino cualitativo, quiénes entran y quiénes salen, si hablamos de algo más que de estabilidad y, en concreto, de crecimiento y proyección deportiva. Ya lo de las raíces lo dejamos.