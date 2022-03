Es lamentable, pero el feminismo que luchaba por alcanzar libertades para las mujeres ya no existe; ha sido sustituido por una secta implacable que se adjudica el único camino de vida y civilización posibles para nosotras, las hembras humanas y las ovejitas (véase el feminismo antiespecista).

¿Por qué digo secta? Porque el feminismo de hoy tiene claramente una estructura piramidal donde tenemos a la cabeza a sus caudillas de la ultraizquierda y, las demás mujeres ¿dónde quedó la sororidad? No tienen ni voz ni voto; como hemos podido ver en las distintas manifestaciones del 8M, los feminismos no “normalizados” son expulsados a empellones e insultos mientras señoras como Irene Montero y sus esbirras reciben pleitesía.

Por supuesto, la organización y la estrategia a seguir son marcadas por las lideresas de este régimen dictatorial donde a las demás mujeres no se les permite posición distinta que la de acatar y obedecer los dictámenes de esa cúpula con arreglo a unos valores arbitrarios, acientíficos, antisociales y dictados unilateralmente por las autoridades en cuestión.

Vivimos una dictadura ideológica, dentro y fuera de Podemos, (que no por ser cursi es menos represiva) con una autoridad descarada, profundamente antiliberal y adanista que quisiera destruir el mundo tal como lo conocemos.

Otra de las cosas que definen esta secta (y todas) son los intereses económicos; en España se llaman chiringuitos, espacios físicos, institucionales o empresariales donde un porcentaje ridículo del presupuesto sirve para ofrecer soluciones y mejoras a la situación de las mujeres desfavorecidas, la gran mayoría de esas partidas se pierde por el camino y no existe nada parecido a una auditoría ni mucho menos transparencia.

¿Persigue el Ministerio de Igualdad la legítima lucha de las mujeres por la igualdad? ¿Es feminista? En absoluto, lo que hace es instrumentalizar al movimiento feminista (o el que sea) en la consecución de sus desatinos y su cosmogonía comunista, imponiendo por ley la desigualdad, fomentando la discriminación, polarizando y segregando la sociedad, negando el sexo femenino y criminalizando el masculino.

En España las distintas formas de feminismo ya no se aceptan porque la secta de ultraizquierda no persigue verdaderamente más derechos para las mujeres, sino la hegemonía sobre ellas y también sobre los hombres (y demás persones).

Este feminismo no desea alcanzar la justicia para todos sino, muy al contrario, egoístas y manifiestas cotas de poder que luchan violentamente por sobrevivir excluyendo a todas las demás.

Y luego las contradicciones, y ese desatino de que el sexo es algo intrascendente y casi anecdótico cuando justamente su huera doctrina se vertebra en el sexo. Como saben, el ministerio Montero pone en cuestión el hecho mismo de ser mujer porque (no existe la mujer), cada uno decide lo que es en este feminismo bolchevique que no es capaz, siquiera, de definirnos con arreglo a sus propias trampas mentales y a sus principios políticos.

La izquierda de hoy tristemente ha pervertido el feminismo convirtiéndolo en una bufonada o una parodia de lo que debió ser. Ya no se busca la igualdad ante la ley sino la uniformidad por medio de la secta, instrumentalizando el dolor de las mujeres y en un segundo estadio la ley misma y su sistema burocrático y antiliberal de cuotas, gratificaciones, subsidios, becas y provisiones a las feligresas sumisas y temerosas. Y tenemos que dar las gracias, para que no nos llamen fascistas, para ser aceptadas, normalizadas, para salir adelante.

Sí amigues, ir en contra del Día de la Mujer puede parecer anticuado, indolente, como lo sería no denunciar la situación injusta e indignante de muchas mujeres en el mundo, pero no podemos permitir que este marxismo dictatorial se sirva de esas circunstancias y se aproveche de sus víctimas para obtener beneficios políticos.

Por cierto, detrás del 8M realmente se conmemora una celebración comunista (El 8 de marzo de 1917 comenzó la revolución rusa). Sí, y nada tiene que ver con la leyenda de la fábrica de camisas en Nueva York, donde se dijo que murieron cientos de mujeres quemadas y que, esto es, como de los hermanos Grimm, salía por las chimeneas un humo color púrpura que da el color a todo su merchandising… Mucho antes de ese incendio, donde murieron trabajadores (hombres y mujeres), el 8 de marzo ya se había consolidado y posteriormente no se ha hecho otra cosa que blanquear la fecha y alejarla de un sistema que asesinó a miles de personas.

Pero… Muchas mujeres, adolescentes y niñas aplauden cándidas este día gracias a los esfuerzos desinformantes de nuestra secta y desconocen el feminismo original, que era y continúa siendo muy necesario porque demanda una redistribución más justa y equitativa de los bienes, la producción y las decisiones entre hombres y mujeres.

El feminismo llamado “de la equidad” sigue vigente y lícito, pero no este marxismo, mal llamado feminismo, que no hace otra cosa que aplicar la lucha de clases a la lucha entre los dos sexos, haciendo creer a las mujeres que los hombres las oprimen. Un feminismo que no busca la igualdad, sino que, como todes saben, ataca la igualdad ante la ley produciendo leyes que imponen a nuestra sociedad un trato desigual, pero luego no se oponen a los verdaderos misóginos, los de turbante, por ejemplo.

¿Se sienten, amigues, representades por este absolutismo? ¿Van a asumir, y memorizar sus dogmas para ser aceptades?