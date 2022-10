Feijóo resiste cómodamente la campaña de acoso y propaganda del PSOE

La última encuesta de Data10 para OKDIARIO revela que el PP de Alberto Núñez Feijóo no cede y mantiene los 135 escaños del anterior sondeo de hace un mes, aunque el PSOE de Pedro Sánchez crece medio punto y suma 4 asientos más para situarse en 91. La ventaja es de 46 escaños a favor de los populares si sumamos a Navarra Suma. El incremento socialista se debe, principalmente, a la pérdida de medio punto (el que gana el PSOE) de Unidas Podemos y Más Madrid. Es decir, se alimenta ligeramente de la caída de sus socios de izquierda. Por su parte, Vox baja levemente en porcentaje de voto (17,2) y se deja tres escaños para situarse en 56 diputados. La suma de PP y la formación de Santiago Abascal obtendría una cómoda mayoría absoluta con 191 escaños, que serían 193 con los dos de Navarra Suma.

Pese a todos los intentos de La Moncloa por impulsar artificialmente la figura de Pedro Sánchez, la ligera recuperación socialista no es a costa del PP, que no ha perdido terreno y cada vez se afianza más como alternativa de Gobierno. Núñez Feijóo se mantiene en cabeza con el 32,5% de los votos, sacando más de 9 de ventaja al PSOE de Pedro Sánchez. Toda la campaña diseñada por Ferraz -«El Gobierno de la gente»- y los intentos de La Moncloa de vender que las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis estaban provocando una sensible recuperación del PSOE se dan de bruces con la realidad. Sánchez, es cierto, crece levemente, pero su ascenso no merma el porcentaje de voto del PP de Feijóo. La suma del PSOE y Podemos está en 112 escaños, a 79 diputados de distancia de la suma del PP y Vox. Parece evidente que la izquierda sigue sumida en una enorme crisis de credibilidad que no se resuelve con falsos baños de masas ni dándole a la manivela de la propaganda. A Sánchez, con el invierno a la vuelta de la esquina, el final de la legislatura amenaza con ponérsele cada vez más cuesta arriba.