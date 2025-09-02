El estúpido papanatismo en materia migratoria de la izquierda

Ni papanatismo ni fanatismo, sentido común y ponerse en la piel de la gente. El Gobierno pretende quitarle importancia al hecho de que el violador de una niña en Hortaleza (Madrid) fuera un mena nacido en Marruecos de 17 años. Es la edad que estableció la Policía tras un estudio radiológico de los cartílagos realizado en el Hospital La Paz, cuando el joven llegó a España sin documentación alguna.

No se trata de estigmatizar a nadie por su origen o raza, sino de subrayar lo que a algunos, llevados por un supremo ejercicio de estulticia ideológica, les parece un dato capcioso o irrelevante: que el agresor sexual es un joven marroquí que violó a la niña la noche del viernes al sábado muy cerca del centro de acogida para menas de Hortaleza, considerado de los más conflictivos de España por el extenso historial de delitos e incidentes muy graves que acumula desde hace años. Y que, como informa OKDIARIO, es multirreincidente y usaba hasta tres identidades. Es decir, que acumula varios delitos más. La preocupación del vecindario es lógica, más aún cuando lleva mucho tiempo denunciado el clima de inseguridad que se vive en la zona.

La izquierda mantiene un discurso en torno al asunto de la inmigración ilegal que empieza a distanciarse mucho de la opinión que sobre la materia tiene una gran mayoría de españoles, preocupados por el hecho -incuestionable- de que se ha acogido a personas menores de edad a las que no se les establece ningún tipo de control. Y decir eso no es racista, sino realista. Porque los datos son los que son: los extranjeros cometen el 33% de las violaciones pese a representar el 14% de la población. No hay que ser muy sagaz para concluir que hay una desproporción evidente que invalida el discurso buenista de la izquierda.

Fuentes policiales explican que la determinación legal de la edad de un inmigrante que entra en España de forma ilegal se realiza mediante un juicio de proporcionalidad basado en pruebas médicas y un examen del aspecto físico y la madurez psicológica del individuo. Y en caso de duda se declara menor de edad al inmigrante. Eso, en todo caso, no es el mayor de los problemas, sino la absoluta falta de control.