Estrellas o buenos jugadores

Una flor no hace estío, ni un partido, sobre todo durante el primer tercio de la liga, permite extraer demasiadas conclusiones. Lo más importante es creer en las opciones de mejoría. Tenga por seguro que el Real Madrid que vimos en Palma rectificará sus errores y también su actitud, ya dije que la personalidad de su presidente parece tener más peso que la del entrenador, aunque sea lícito reflexionar sobre la relación coste/rendimiento que se da entre los grandes clubs europeos y si la valoración de determinados futbolistas se ajusta a lo moral y económicamente aceptable.

Ayer les hablé de Di Stefano. Hoy viene al caso citar a Luis Felipe Scolari, ex seleccionador de Brasil, Portugal y otros equipos, quien afirmó que «no puedes tener estrellas en un equipo ganador, solo buenos jugadores». Una afirmación sobre que alguien debería analizar en el entorno de Valdevebas y no tanto ante medios de comunicación rendidos o delirios de grandeza.

Los seguidores del Mallorca no deben lanzar las campañas al vuelo. Haciendo gala de una sinceridad equiparable a su sentido común, Jagoba Arrasate hizo una llamada a la sensatez. El equipo que dirige hizo un buen partido, con interesantes detalles, pero necesita apuntalar determinadas posiciones de cara a una liga tan larga, propensa a vicisitudes que exigen atención y prudencia. Recuerden las lesiones Muriqi y Raillo la temporada anterior o la de Maffeo, para que la memoria no traicione a nadie. Y, la verdad, los nombres que se filtran indican una cierta improvisación pues, aunque se hable de extremos, estos no son la única necesidad, ni la demarcación en la que se mueven alguno de los filtrados.

Esto no ha hecho más que empezar y, eso si, con la esperanza de que la intensidad, solidaridad y esfuerzo mostrados en el estreno ante un gigante, sea igual cuando toque enfrentarse a los enanos.