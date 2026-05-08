Con este Gobierno hay que volverse a poner la mascarilla
Resulta difícil imaginar más ineptitud que la exhibida por el Gobierno en relación con la crisis del hantavirus, porque todos y cada uno de sus movimientos son una suprema manifestación de impericia que empieza a recordar, y mucho, su gestión durante la pandemia de coronavirus. Algo que podría haberse solucionado con un franco intercambio de opiniones con el Ejecutivo canario se ha convertido en una infantil pelea promovida por el Ministerio de Sanidad de Mónica García, cuya actuación ha alcanzado tintes surrealistas y que ha generado un notable clima de intranquilidad e incertidumbre, hasta el punto de que ha terminado por enfrentar a su departamento con el Ministerio de Defensa.
Que el Gobierno aceptara convertir a Canarias en destino del crucero infectado ya fue un error que sólo se explica por los intereses personales de Mónica García en la OMS, pero es que a partir de ahí todo ha sido un rosario de idas y venidas, mentiras y desmentidos, que han contribuido al caos.
No es normal que en lugar de acordar de mutuo acuerdo con todos los actores políticos unas líneas generales de actuación frente a esta crisis sanitaria, el Gobierno, además del choque entre ministerios, se haya enfrentado a los gobiernos de Canarias, Valencia o Madrid por su irrefrenable tendencia al ordeno y mando, sin saber ordenar ni mandar, por cierto.
Lo ocurrido es sintomático: todo lo que toca este Gobierno termina generando disputas y trasladando una perniciosa imagen de sectarismo, sea cual sea el asunto o materia que cae en sus manos. La respuesta a la crisis sanitaria del crucero afectado por hantavirus es el último ejemplo de la proverbial tendencia al caos de un Gobierno que ha montado un lío descomunal ante un problema que podría haberse resuelto en diez minutos.
El hantavirus ha retratado a un Ejecutivo que es, en sí mismo, un problema para la salud pública. Y es que no hay nada más que oír a la ministra de Sanidad para ponerse mascarilla.