La España de Sánchez: al alcance de Marruecos y geopolíticamente perdidos

La construcción del futuro corazón logístico del Ejército de Tierra en Córdoba avanza a buen ritmo, unas obras que contemplan una superficie de explanación de casi 400.000 metros cuadrados. Será mucho más que una simple base militar, pues ofrecerá soporte a otras fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. El denominado proyecto BLET contará con un Centro de Mantenimiento de Sistemas de Armas Terrestres y también de Abastecimiento del Ejército de Tierra para una administración más eficiente de suministros. Se pretende transformar la logística militar y convertirla en el epicentro de innovación en defensa y nuevas tecnologías.

Estamos ante un proyecto clave que urge apoyar por lo que representa para nuestra seguridad nacional, pero con la misma firmeza que desde estas líneas subrayamos su capital importancia, no se puede olvidar que la futura base logística del Ejército español está ya al alcance de los misiles comprados por Marruecos a Israel y Estados Unidos. Son misiles de largo alcance que cubren prácticamente toda Andalucía. Estamos hablando de sistemas lanzacohetes M142 HIMARS, de cohetes GLMRS, de sistemas Puls, de cohetes Extra y Predator Hawk.

En definitiva, que tan importante es dotarse de un centro logístico puntero como el que se está construyendo en Córdoba como admitir que en el nuevo contexto geopolítico internacional España, de la mano de Pedro Sánchez, se ha colocado en unas coordenadas altamente peligrosas, porque la defensa nacional requiere, antes de nada, de una estrategia diplomática coherente y racional.

Marruecos está a partir un piñón con Israel y Estados Unidos, dos naciones con las que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene algo más que serias diferencias. Y es en este contexto donde la crisis de Ceuta adquiere una dimensión todavía más grave. El Gobierno se abraza, por la cuenta que le tiene, a Marruecos, pero Marruecos se abraza a Israel y Estados Unidos, mientras España marca distancias con estas dos potencias militares y se queda cada vez más sola en la UE. Dicho de otro modo: la logística no puede estar reñida con la lógica.