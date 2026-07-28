¿Podría Marruecos arrebatarle militarmente Ceuta, Melilla y Canarias a España si quisiera?

La pregunta que plantea si Marruecos puede conquistar militarmente Ceuta, Melilla o Canarias está muy presente por Internet. Esta búsqueda parte de una hipótesis extrema que señala que Rabat elegiría la fuerza para intentar hacerse con territorios cuya soberanía reclaman, sobre todo en el caso de las ciudades norteafricanas. Una respuesta que no puede reducirse a comparar el número de soldados o carros de combate de ambos países.

Por lo tanto, en un conflicto de esta envergadura entrarían en juego factores como la superioridad aérea y naval, logística, capacidad de desplegar refuerzos, geografía, inteligencia y alianzas internacionales. En la actualidad no existe un escenario de guerra abierta entre ambos países, ya que un estudio académico de la UNED considera que la confrontación por Ceuta y Melilla es totalmente improbable, pero no se descarta desde el punto de vista teórico.

Las diferencias de los ejércitos

Marruecos ha modernizado considerablemente sus Fuerzas Armadas tecnológicamente avanzadas y con capacidades aéreas, navales y de proyección que resultan especialmente relevantes en un escenario que afectará al mismo tiempo a territorios ubicados a cientos de kilómetros de distancia. Además, un análisis publicado en 2025 sobre un hipotético ataque simultáneo contra Ceuta, Melilla y Canarias muestra que la comparación no podía hacerse sólo atendiendo al número de efectivos.

Por lo tanto, la ventaja tecnológica y las capacidades aéreas y navales españolas serían factores decisivos. El Ministerio de Defensa también considera la capacidad militar un elemento esencial de la disuasión frente a posibles amenazas relacionadas con Ceuta y Melilla. Un documento del propio departamento destaca que la presencia permanente de unidades militares en estas ciudades constituye uno de los elementos de esa estrategia.

El escenario más complicado para España

De los tres territorios mencionados, Ceuta y Melilla serían el escenario geográficamente más delicado para España, ya que ambas ciudades están situadas en el norte de África y comparten frontera terrestre con Marruecos. Esto significaría que, en caso de una crisis militar, la proximidad permitiría a Marruecos concentrar fuerzas rápidamente en las inmediaciones de las ciudades.

Aunque esa misma geografía también presenta dificultades para una posible ofensiva. El terreno y las características de las fronteras limitan el espacio disponible para desplegar grandes cantidades de tropas, mientras que España mantiene sus fuerzas militares permanentes en ambos territorios. Por lo tanto, no sería sólo cuestión de obtener una ventaja inicial, sino qué país tendría capacidad para mantenerla y sostener una operación militar prolongada.

El caso de Canarias

El caso de Canarias es diferente, ya que el archipiélago está separado del territorio marroquí por cientos de kilómetros de océano. Por eso, cualquier intento de ocupación exigiría una operación de proyección militar de una complejidad muy superior a la de un enfrentamiento terrestre en la frontera de Ceuta o Melilla. Además, España mantiene una estructura militar permanente en Canarias y la propia Base Aérea de Gando es considerada por el Ministerio de Defensa como un punto estratégico para la vigilancia del espacio aéreo y acoge al Ala 46.

La gran dificultad para Marruecos

Para conquistar y mantener territorios como Ceuta, Melilla o Canarias, habría que garantizar durante un periodo prolongado el suministro de tropas y material, controlar el espacio aéreo y marítimo y resistir la respuesta militar española. Así que España no tendría que enfrentarse sólo a la pregunta de cómo defender una posición concreta, sino que podría utilizar sus capacidades militares desde la Península y desde los propios territorios extrapeninsulares. Por eso, la cuestión de quién tiene más soldados ofrece una imagen incompleta del equilibrio militar.

La posible conquista de Marruecos

Marruecos podría intentar iniciar una operación militar, pero conquistar y mantener simultáneamente los tres territorios sería un desafío complejo. Un conflicto real dependería de los siguientes factores:

La sorpresa.

Los objetivos políticos.

Reglas de enfrentamiento.

Duración de la guerra.

Capacidad de movilización.

Intervención internacional.

Disponibilidad de munición.

Pérdidas iniciales.

Lo que sí es un hecho es que Marruecos no tendría un objetivo militar sencillo. Además, a esto hay que sumarle la posición estratégica y geográfica de cada territorio.

La hipótesis

España y Marruecos mantienen una relación compleja marcada por cuestiones como la inmigración, el Sáhara Occidental, las fronteras y la soberanía de Ceuta y Melilla. Si se tratara de una guerra abierta, tendría un coste político, económico y militar extraordinario para ambos países. Por eso, la pregunta principal es cómo gestionar la disuasión, es decir, cuáles son las capacidades militares y las consecuencias políticas para que una agresión sea suficiente para que ninguno de los dos gobiernos considere rentable recurrir a la fuerza. En ese punto, Ceuta, Melilla y Canarias ocupan posiciones estratégicas diferentes, así que no tiene sentido analizarlo como si fuera un único objetivo militar.