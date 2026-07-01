Con 2.500 soldados de 13 países en un giro sin precedentes, España se convierte en la nación con mayor despliegue militar de la UE

La Unión Europea (UE) continúa reforzando su capacidad de respuesta en materia de defensa con el desarrollo del ejercicio «MILEX 26», una de las maniobras militares más relevantes impulsadas por las instituciones europeas en los últimos años. En esta edición, España ha actuado como «nación marco», acogiendo a cerca de 2.500 efectivos procedentes de trece países de la UE. El principal objetivo es evaluar la Capacidad de Despliegue Rápido (RDC), concebida para intervenir de forma urgente ante crisis o amenazas que puedan surgir más allá de las fronteras comunitarias.

Las maniobras tuvieron lugar en el Centro de Adiestramiento San Gregorio, en Zaragoza, y finalizaron 18 de junio con un ejercicio táctico sobre el terreno (LIVEX), al que asistieron destacadas autoridades militares europeas, entre ellas el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

Despliegue del ‘MILEX 26’ en Zaragoza

«Más de 1.600 efectivos españoles despliegan en el Centro de Adiestramiento «San Gregorio» (Zaragoza) para la realización del ejercicio «MILEX 26», que reunirá a unos 2.500 militares de 13 países, para comprobar la Capacidad de Despliegue Rápido (RDC) de la Unión Europea (UE).

El ejercicio «MILEX 26» entrenará la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC) de la UE, como Cuartel General Operativo (OHQ); al personal del Eurocuerpo, como Cuartel General de la Fuerza (FHQ); y al Grupo de Combate de la UE, dirigido por España (EUBG26), con la Brigada «Canarias» XVI como unidad base generadora. Las maniobras tienen como fin mejorar la preparación y la gestión de crisis, profundizar la interoperabilidad y fortalecer una cultura estratégica compartida entre todos los Estados miembros», detalla el Ministerio de Defensa.

La Agrupación Táctica (AGT) del Grupo de Combate se articula sobre la base del Regimiento de Infantería «Soria» nº 9 e incorpora, además, una compañía del Ejército de Tierra portugués. A este contingente se suman diferentes capacidades de apoyo al combate, entre ellas unidades de artillería (RACA 93), ingenieros (BZ XVI), defensa frente a amenazas nucleares, biológicas y químicas (NBQ), sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAV), policía militar, equipo cinológico y transmisiones, pertenecientes al Batallón del Cuartel General de la Brigada XVI. El despliegue se completa con una unidad de apoyo logístico al combate, integrada por el Grupo Logístico XVI.

El despliegue de la AGT se está llevando a cabo en cinco fases. La primera ha correspondido al Grupo Logístico XVI, mientras que en la actualidad continúan los movimientos del Batallón del Cuartel General XVI, transportado por vía marítima y aérea para establecer el Puesto de Mando. Paralelamente, se desplazan efectivos del Regimiento de Infantería «Soria» nº 9, la unidad ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento y Adquisición de Objetivos), embarcada en el buque de transporte logístico del Ejército de Tierra «Ysabel», así como el resto de vehículos y capacidades nacionales participantes.

Capacitadores nacionales

Los capacitadores nacionales que participan en el ejercicio incluyen un ROLE 2B, un puesto de apoyo sanitario desplegado por la Agrupación de Sanidad (AGRUSAN); una compañía de Force Protection (FP), integrada por una sección de policía militar y dos secciones de fusiles de la BRICAN XVI; y una unidad de helicópteros del BHELMA VI, con base en Los Rodeos (Tenerife), equipada con dos helicópteros Super Puma y dos AB-212.

El contingente también cuenta con un grupo táctico ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento), organizado sobre la Comandancia General de Ceuta e integrado por unidades de caballería del Regimiento Montesa nº 3, dotadas con vehículos Leopard 2A4 y Pizarro. A ello se suman una unidad de apoyo al entorno de la información, compuesta por equipos CIMIC e InfoOps del Regimiento de Operaciones de Información (ROI) 1 de Valencia; una sección de guerra electrónica (EW) del Regimiento de Guerra Electrónica (REWE) 31 de Madrid; y equipos de investigación y control de fronteras de la Guardia Civil, respaldados por una unidad del Grupo de Acción Rápida (GAR).

Eurocuerpo

El nivel operacional del ejercicio recae en el Eurocuerpo, uno de los cuarteles generales multinacionales con mayor trayectoria dentro del ámbito europeo. Fundado en 1992 y con sede en Estrasburgo, ha participado en misiones internacionales en los Balcanes, Afganistán y distintas naciones del continente africano.

La organización está formada por seis «naciones marco» (Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Polonia y España) y actualmente está al mando del teniente general español Aroldo Lázaro. En el escalón estratégico, la responsabilidad recae en la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC), con sede en Bruselas.

«El Eurocuerpo constituye un cuartel general de componente terrestre, con capacidad para planear y conducir operaciones multidominio una vez completado el correspondiente proceso de generación de fuerzas, orientadas a la respuesta conjunta ante crisis en cualquier dirección del entorno estratégico. Asimismo, mantiene la capacidad de activarse en el marco de la defensa colectiva, gracias a su estructura organizativa, sus procedimientos y el adiestramiento continuo mediante ejercicios y maniobras. Además, el Eurocuerpo debe estar preparado para reforzar las estructuras militares en todos aquellos marcos de actuación que determinen las naciones marco que lo integran».