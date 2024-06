España, punta de lanza de la gastronomía europea: la lista ‘OAD’ lleva la ‘ñ’

Campeones de Europa. Ya tenía este servidor ganas de decir esto, más allá de en el fútbol, que tampoco es moco de pavo. Somos los mejores. Listo, ya lo he soltado. Pero no porque lo diga yo, un humilde conocedor de las cocinas de aquí y de allá, sino porque alguien con más peso ha puesto sobre la mesa que la excelencia de la gastronomía se escribe con ñ de España, que se completa con excelencia, talento, compromiso y profesionalidad.

Madrid ha tenido el privilegio de acoger la presentación de la Lista de los 150 Mejores Restaurantes de Europa de OAD, que se ha presentado en el hotel Mandarin Oriental Ritz. Opinionated About Dining (OAD), la emergente guía gastronómica dirigida por Steven Plotnicki, ha dado a conocer su clasificación más esperada por profesionales y amantes de la cocina. Y nuestros profesionales no han defraudo con un liderazgo absoluto sobre el ranking.

España arrasa en presencia, con 45 restaurantes, por lo que se convierte en el país líder de esta clasificación al tener el mayor número de establecimientos en el top 150. La excelencia de la gastronomía española y el buen momento que vive el sector de la restauración en nuestro país se refleja en este listado.

El podio de 2024 ha sido por cuarto año consecutivo para Alchemist, el restaurante de Rasmus Munk en Copenhague -una experiencia única que engloba arte, cocina y tecnología y que lo hace valedor de este título-, seguido del vasco Etxebarri (Axpe, Vizcaya) y, en tercera posición, JAN del chef Jan Hartwig (Múnich, Alemania). Este ranking, que cumple 11 años, a diferencia de otros listados y galardones, se elabora con las reseñas de miles de colaboradores acreditados.

Somos fuertes, potentes y el escaparate en el que se miran los chefs del mundo. Nuestro país ha sabido coger impulso y demostrar lo que sabe hacer, tanto por parte de las leyendas de la cocina, como de esos nuevos chefs que no se achantan, sino que innovaban y rompen barreras tras los fogones con la única pretensión de sorprender al comensal.

Además de este liderazgo, España es el país que más crece en número de restaurantes respecto a 2023, con dos nuevas incorporaciones en este top 150: Txispa (Atxondo, Vizcaya) -en la posición 105-, el restaurante del japonés Tetsuro Maeda, que salió del Asador Etxebarri para ofrecer una cocina de parrilla vascojaponesa, y Vandelvira Restaurante (Baeza, Jaén) -en la posición 111-, ubicado en un convento renacentista del siglo XVI y dirigido por el jienense Juan Carlos García. Por supuesto en esta lista de los mejores del Viejo Continente, también están altamente representados Italia, Dinamarca -el ganador es de este país-, Francia y Reino Unido. Tampoco hay que quitarles mérito, no vamos a ser así.

Me voy a permitir el lujo de mencionar a alguno de los 45 restaurantes españoles mejores de Europa. En el top 10 se colaron Etxebarri (Axpe, Vizcaya), Bagá (Jaén), Diverxo (Madrid) y Restaurant Quique Dacosta (Denia, Alicante), cuya genialidad no necesita presentación. Tras ellos, otros tantos excelentes, algunos en los que he tenido el privilegio de estar y otros que sueño probar. Entre mis fetiches, Casa Marcial (Arriondas, Asturias) -en la posición 36-, regentado por Esther y Nacho Manzano, con tres Soles Repsol y dos estrellas Michelin; llevan a cabo una cocina auténtica vinculada a sus raíces gastronómicas, a la estacionalidad y la integridad del producto para evocar al recuerdo a través del paladar.

Alkimia (Barcelona), en la posición 53, es otro de mis desvelos; con tres Soles Repsol y una estrella Michelin, el chef Jordi Vilà practica una cocina que profundiza en el pasado, el presente y el futuro de la cocina catalana, partiendo de la tradición para alcanzar la contemporaneidad más radical.

Me dirijo hacia el sur y hago parada en el restaurante malagueño Kaleja, en la posición 103. El chef Dani Carnero está al frente de estos fogones -con dos Soles Repsol y una estrella Michelin-, donde cocina el tiempo, en forma de brasas y candelas, con un profundo arraigo a la tierra, su materia y sus raíces; Kaleja es una palabra sefardí que significa callejón y que nos habla sobre el peculiar emplazamiento del local, en la bella judería malagueña y a pocos metros del Museo Picasso.

En Cádiz hay que pararse, no sólo para disfrutar del grandioso Aponiente ubicado en El Puerto de Santa María con el genio Ángel León (posición 69 en la listad OAD), sino también para gozarlo en Tohqa, ubicado en la misma localidad (posición 142 de OAD); en este restaurante andaluz de candela libre, Eduardo Pérez lidera con maestría las técnicas de brasa y el producto local.

No quiero dejar de mencionar a uno de mis favoritos, aunque fuera de ese top 150 -la lista se completa con una selección paralela de 404 restaurantes que según la guía merecen ser visitados-, Bascoat (Madrid), referente de la alta cocina vasca en Madrid capitaneado por Nagore Irazuegi y Rodrigo García, almas a su vez de la exitosa taberna Arima. Todo lo que se diga es poco, salvo que aquí se viene a disfrutar de la oda a la cocina del País Vasco, marcada por un producto de categoría, la sencillez y un personalísimo estilo que los hace distinguirse a leguas de cualquier otro.

En la gala de presentación de esta lista, además, el restaurante Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia), del chef Norbert Niederkoffler, fue premiado como Best New Restaurant, es decir, como mejor nuevo integrante de la lista. Por su parte, el restaurante alemán JAN, en la segunda posición del ranking, se hizo con el premio Biggest Mover (mayor subida del año: en 2023 se encontraba en la 133).

Viva la excelencia gastronómica. ¡Chapó!