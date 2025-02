Dimitió Sánchez Pérez-Castejón

Tras las últimas elecciones generales de julio de 2023, Manual de resistencia, el libro «autobiográfico» que la socialista Irene Lozano le escribió a Pedro Sánchez a cambio de un notable impulso a su por entonces maltrecha carrera política, se colocó entre los más vendidos dentro de la sección de Política y Partidos Políticos. Pero se conoce que el hermano del presidente del Gobierno no fue uno de los que se lo leyó, porque no ha resistido. David Sánchez Pérez-Castejón, alias Azagra, ni tiene cara de ser muy listo, ni pareció muy inteligente cuando, balbuceando, compareció ante la jueza que lo ha imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, ni su currículum, construido a base de soltar el dinero de su padre en academias privadas, demuestra que le guste mucho leer. Pero al menos debería haberse leído un extracto del libro en el que su hermanísimo enseña a aguantar.

No ha resistido David Sánchez Pérez-Castejón y ha dimitido unas horas después de que se hiciera público que ninguna empresa había querido montar las óperas del programa Ópera Joven que él debería haber dirigido. Lo que no resulta tan extraño después de escuchar la Danza de las chirimoyas, composición para piano del hermano músico de Sánchez sólo asimilable al sonido del atropello de un gato callejero por un camión de recogida de basuras. La Diputación de Badajoz había sacado a concurso público por importe de 373.125 euros la creación, producción, organización y ejecución del programa operístico que debía dirigir David Azagra, pero nadie se ha visto capaz de asumir tan monumental desafío a la salud acústica y mental de quien lo hiciera, lo que quizá ha precipitado que el músico ya no resista más.

«Todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al señor Sánchez, haciéndose patente la innecesariedad de sus funciones muy pronto, pues no se dispuso que fuera sustituido por otro trabajador durante su excedencia y su baja de paternidad», dijo la semana pasada la juez Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Lo indicó en el mismo auto en el que también requiere a la Presidencia del Gobierno para que le informe acerca de los puestos que ocupó en esa institución el asesor que, a sueldo de Pedro Sánchez, trabajaba para su hermano y le llamaba «querido hermanito», antes de que la Diputación socialista de Badajoz lo contratara para hacer el trabajo por el que, al mismo tiempo, le han estado pagando a David, mientras éste se dedicaba a tocarse tranquilamente la chirimoya en Portugal, donde además eludía los impuestos con los que los demás tenemos que pagar todos los despilfarros socialistas. Por supuesto que todo ello presuntamente, supuestamente, aparentemente y muy chirimoyísticamente.

Ante la juez Biedma y ante las cámaras de vídeo que lo grabaron, cuando la magistrada le preguntó dónde está ubicada la Oficina de Artes Escénicas que él dirigía a cambio de 4.533 euros al mes, David contestó, de nuevo balbuceando, que «imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora», no siendo capaz tampoco de especificar quiénes componen dicha oficina que supuestamente él dirigía, ni cuáles eran sus funciones concretas. Así que, no sabiendo donde estaba su puesto de trabajo, el «músico» tenía dos opciones, o escribirle un whatsapp a Miguel Ángel Gallardo, el presidente socialista de la Diputación de Badajoz imputado por haberlo contratado «innecesariamente», o presentar el escrito de «renuncia de forma unilateral» en el Registro de dicha institución, cuya ubicación fácilmente le puede indicar cualquier pacense a quien pregunte, ya que se encuentra en un palacio situado en el centro histórico de la ciudad. Y viendo lo mal que les ha ido a los socialistas con los whatsapps que luego acaban en manos de la UCO de la Guardia Civil, eligió darse un paseo al registro.

De esta forma ha dimitido ya el primero de los Sánchez Pérez-Castejón y sólo falta el del Manual de resistencia quien, con una esposa, un hermano, un fiscal general y un exministro y mano derecha todos imputados, no debería tardar mucho en seguir el mismo camino que ya le ha marcado su hermanísimo, el músico de las chirimoyas.