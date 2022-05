Si no lo vemos con nuestros ojos no podríamos creer todo lo de esta semana. Todas son de asombro, pero esta supera lo inimaginable. Bueno, en realidad es insuperable e inimaginable hace ya cuatro años, pero como es de no creer, quiero hacer como si el Gobierno hubiera comenzado solo hace diez días… Imaginemos en Portugal, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca o Italia lo siguiente:

Una ministra de cualquiera de sus gobiernos y los partidos que apoyan dichos gobiernos. Esta semana, insultando y despreciando -por enésima vez- al jefe del Estado de esas naciones, y el Jefe de Gobierno de las mismas callar cómplice. Los partidos que han dado un golpe a esos estados y los que su jefe es un terrorista, además de los otros que quieren independizarse de esas naciones, que son los que apoyan a esos gobiernos, se les permite entrar en la comisión de secretos oficiales de esas naciones, pues están chantajeando a los gobiernos con hacerles caer y los presidentes de los gobiernos ofrecerles esa comisión para apaciguarles.

Para poder entrar en esa comisión, los presidentes de los parlamentos instados a su vez por los jefes de Gobierno de esos países deciden cambiar el procedimiento legal para simplificar la mayoría necesaria, que coincide casualmente con los votos de los partidos que atacan a esas naciones.

Basta que una noticia saliera donde se cita que las agencias de inteligencia de esos países han espiado a quienes han dado un golpe de estado para que los partidos promotores de ello pongan el grito en el cielo y los jefes de Gobierno manden a un ministro a las regiones que se quieren separar para rogar, previo despojo de su teléfono en la reunión, que no se enfaden, por tener que reconocer implícitamente que se les ha espiado, pero que ha sido de broma y que por favor pidan lo que quieran para seguir disfrutando de su apoyo y que por ejemplo se les abre la puerta a comisiones de investigación de secretos oficiales, o a todo lo que no sepamos.

Esos partidos golpistas y filoterroristas durante toda la semana acosando a la ministra de Defensa de esas naciones, que es la única que hace las cosas bien y por supuesto actúa con la legalidad exigible para el trabajo del centro de inteligencia, que por supuesto también ha de proteger por encima de todo al estado, pero con la mala suerte que ha de defender todo ello en contradicción con las exigencias de golpistas, independentistas y filoterroristas, inasumibles desde luego, pero al mismo tiempo imprescindibles en su aceptación, ya que esos mismos golpistas y filoterroristas permiten que exista el Gobierno. Por cierto, los jefes de Gobierno de esos países no dicen nada.

En esas naciones se tienen que votar medidas paliativas por la grave situación económica y en esa votación la condicionan de quienes apoyan al Gobierno, a que dimita la ministra de Defensa por un asunto que nada tiene que ver, pero que lo condicionan guste o no, pues además tachan de intolerable que se les haya espiado. Entonces los primeros ministros suspender viajes para quedarse en la votación, previa humillación con los que han dado un golpe a esos estados, pero que les exigen la dimisión de la ministra de Defensa si o si, o pierden su favor.

Los presidentes de esos gobiernos finalmente son despojados del favor de la votación positiva por parte de los partidos golpistas, pero in extremis les votan los partidos filoterroristas, repartiéndose bien los papeles, para poder seguir la agonía un poco más, y el titular es que en esos países los filoterroristas salvan al Gobierno por primera vez al límite. Y además, por primera vez los incorporan a la comisión de secretos oficiales, y la portavoz del partido heredero de los terroristas, ser la que defendía la lucha armada en esas naciones, y condenada por enaltecimiento del terrorismo. De ahí pasa a la comisión de secretos oficiales de esas naciones europeas y democráticas.

Cuando los presidentes de esos gobiernos son preguntados por haber sacado adelante la votación con los votos filoterroristas, estos responden que «se ha logrado algo bueno para mejorar la situación de todos, prevaleciendo el interés general frente a una política malsana, habiendo ganado la política sana» y cuando una nube de periodistas les preguntan si avalan a sus ministros de Defensa, se meten sin oírse respuesta nada clara en sus coches.

Los partidos principales de la oposición habían ofrecido el apoyo, pero habiendo incorporado medidas de mucho mayor respuesta a las necesidades urgentes de la ciudadanía. Sin embargo, los jefes de Gobierno prefieren menos de esas medidas tan necesarias, y llamadas «malsanas», y prefieren las de de «política sana», con tal de primar y agradar al apoyo de los que tanto dolor causaron y que siguen sin ser resueltos la mitad de sus crímenes… y ser, en cambio, esta la «política sana»…

Esos gobiernos nacionales, así mismo, nos enteramos esta semana de que justificaron los indultos a los golpistas con artículos en prensa afín, o encuestas de las regiones separatistas, cuyos representantes políticos, además de asegurar todos los días que volverán a dar un golpe de estado, amparan y apoyan a los gobiernos nacionales, a los que así mismo quieren destruir.

Los presidentes de una región de esas naciones fugados de la justicia están promoviendo en el Parlamento Europeo una comisión de investigación por el espionaje a quienes quieren la destrucción de esas naciones y los actuales presidentes de esas regiones donde se dio un golpe de Estado, y están amenazando a los gobiernos de retirarles el apoyo en los parlamentos nacionales si no se investiga el espionaje.

Por cierto, un recordatorio entre paréntesis, puesto que suena: el CGPJ ha de elegirse por los jueces, como además exige Europa. Nada de componendas y trucos legales, como ha ocurrido con el Tribunal de Cuentas. Los jueces han de ser elegidos por ellos y no por razones espurias de los partidos como esta archidemostrado.

Todo lo anterior en una semana, pero una sola salvedad. Todo lo descrito sólo ha ocurrido en España y pido perdón a las naciones sobre las que cargo los hechos únicamente acontecidos aquí, pues es de enajenación mental absoluta y laberíntica que hechos, pues son solo hechos los descritos, puedan haber tenido lugar solo en esta semana.

Sólo un teórico rompecabezas demoniaco que quisiera jugar a la sublimación de lo esquizofrénico, absurdo e inimaginable jamás en una democracia europea, podría competir, aunque dicho con demasiada generosidad, con los hechos acaecidos estos días en España. Nuestra nación no merece tan alto grado de mancillamiento e indignidad. Y la sociedad española está en una onda muy distinta a la de esta política de la mentira, rastrera, inadmisible e infame. España no merece estar dirigida por tal broma perversa. Y muy maligna.